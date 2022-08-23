Рейтинг@Mail.ru
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/politsiya-1811551090.html
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе - РИА Новости, 23.08.2022
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе
Полицейские в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе в Сочи из-за того, что они пришли в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:04
2022-08-23T14:04
россия
сочи
краснодарский край
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе в Сочи из-за того, что они пришли в заведение с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.В соцсетях появилось видео с мужчиной, который недоволен наличием собак в кафе Сочи, предназначенным для посетителей с животными. Как рассказывают пользователи, агрессор представился полицейским, угрожал ножом, и обещал разделаться с их подопечными."По факту инцидента проводится проверка", - рассказали агентству в ведомстве.
https://ria.ru/20220818/raneniya-1810500201.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, краснодарский край, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Сочи, Краснодарский край, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:04 23.08.2022
 
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе

Полиция в Сочи проверяет информацию о мужчине, угрожавшем ножом в дог-френдли кафе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе в Сочи из-за того, что они пришли в заведение с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.
В соцсетях появилось видео с мужчиной, который недоволен наличием собак в кафе Сочи, предназначенным для посетителей с животными. Как рассказывают пользователи, агрессор представился полицейским, угрожал ножом, и обещал разделаться с их подопечными.
"По факту инцидента проводится проверка", - рассказали агентству в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:13
В Томской области мужчина получил ножевые ранения от возлюбленной
 
РоссияСочиКраснодарский крайПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала