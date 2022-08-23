https://ria.ru/20220823/politsiya-1811551090.html

В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе

В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе - РИА Новости, 23.08.2022

В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе

Полицейские в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе в Сочи из-за того, что они пришли в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:04

2022-08-23T14:04

2022-08-23T14:04

россия

сочи

краснодарский край

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе в Сочи из-за того, что они пришли в заведение с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.В соцсетях появилось видео с мужчиной, который недоволен наличием собак в кафе Сочи, предназначенным для посетителей с животными. Как рассказывают пользователи, агрессор представился полицейским, угрожал ножом, и обещал разделаться с их подопечными."По факту инцидента проводится проверка", - рассказали агентству в ведомстве.

https://ria.ru/20220818/raneniya-1810500201.html

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сочи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сочи, краснодарский край, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)