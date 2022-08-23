https://ria.ru/20220823/politsiya-1811551090.html
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе - РИА Новости, 23.08.2022
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе
Полицейские в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе в Сочи из-за того, что они пришли в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:04
2022-08-23T14:04
2022-08-23T14:04
россия
сочи
краснодарский край
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе в Сочи из-за того, что они пришли в заведение с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.В соцсетях появилось видео с мужчиной, который недоволен наличием собак в кафе Сочи, предназначенным для посетителей с животными. Как рассказывают пользователи, агрессор представился полицейским, угрожал ножом, и обещал разделаться с их подопечными."По факту инцидента проводится проверка", - рассказали агентству в ведомстве.
https://ria.ru/20220818/raneniya-1810500201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, краснодарский край, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Сочи, Краснодарский край, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи проверяют информацию о мужчине, угрожавшем ножом посетителям кафе
Полиция в Сочи проверяет информацию о мужчине, угрожавшем ножом в дог-френдли кафе