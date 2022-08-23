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Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства - РИА Новости, 23.08.2022
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Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства
Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства - РИА Новости, 23.08.2022
Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства
Правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:09
2022-08-23T23:09
общество
технологии
россия
евразийский экономический союз
лаборатория касперского
одноклассники
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с будущего года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительны на отдельные виды техники сложных товаров в 2023 году", - говорится в документе.В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес".На стационарные и портативные компьютеры будут предустанавливаться "Яндекс.Браузер", "МойОфис", "Лаборатории Касперского", на Smart TV - "Яндекс", Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, "КиноПоиск", Wink, Okko, More TV, Start, приложения "Первого канала", НТВ и "Смотрим".Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.
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общество, технологии, россия, евразийский экономический союз, лаборатория касперского, одноклассники
Общество, Технологии, Россия, Евразийский экономический союз, Лаборатория Касперского, Одноклассники
23:09 23.08.2022
 
Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства

Правительство утвердило список ПО для обязательной предустановки на электронные устройства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с будущего года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительны на отдельные виды техники сложных товаров в 2023 году", - говорится в документе.
В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес".
На стационарные и портативные компьютеры будут предустанавливаться "Яндекс.Браузер", "МойОфис", "Лаборатории Касперского", на Smart TV - "Яндекс", Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, "КиноПоиск", Wink, Okko, More TV, Start, приложения "Первого канала", НТВ и "Смотрим".
Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.
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ОбществоТехнологииРоссияЕвразийский экономический союзЛаборатория КасперскогоОдноклассники
 
 
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