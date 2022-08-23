https://ria.ru/20220823/po-1811708799.html

Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства

Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства - РИА Новости, 23.08.2022

Правительство утвердило перечень ПО для предустановки на устройства

Правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:09

2022-08-23T23:09

2022-08-23T23:09

общество

технологии

россия

евразийский экономический союз

лаборатория касперского

одноклассники

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с будущего года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительны на отдельные виды техники сложных товаров в 2023 году", - говорится в документе.В перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и планшеты вошли "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Карты", "2ГИС", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой помощник "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Life, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес".На стационарные и портативные компьютеры будут предустанавливаться "Яндекс.Браузер", "МойОфис", "Лаборатории Касперского", на Smart TV - "Яндекс", Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, "КиноПоиск", Wink, Okko, More TV, Start, приложения "Первого канала", НТВ и "Смотрим".Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20220823/yandex-1811577303.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, евразийский экономический союз, лаборатория касперского, одноклассники