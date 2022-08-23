https://ria.ru/20220823/petergof-1811635686.html
Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Петру I
Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Петру I - РИА Новости, 23.08.2022
Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Петру I
Осенний праздник фонтанов в "Петергофе" будет посвящен Петру I, сообщает пресс-служба музея-заповедника. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:02
2022-08-23T19:02
2022-08-23T19:02
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спектакль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Осенний праздник фонтанов в "Петергофе" будет посвящен Петру I, сообщает пресс-служба музея-заповедника."23 и 24 сентября 2022 года Государственный музей-заповедник "Петергоф" после двухлетнего перерыва представит новый мультимедийный спектакль "Петр Первый. Человек-история"... По традиции, осенний праздник фонтанов посвящают важным событиям, памятным датам и личностям, которые внесли неоценимый вклад в развитие культуры страны и изменили ход истории всего государства", — говорится в сообщении.Праздник пройдет в Нижнем парке на Большом каскаде и будет сопровождаться грандиозным фейерверком. Центральным объектом станет масштабный световой фонтан, а на сценах актеры петербургских театров будут взаимодействовать с мультимедийными проекциями, расположенными на 30-метровых экранах и здании Большого Петергофского дворца.В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора и основателя Петергофа – Петра Великого. Одна из малоизвестных сторон в жизни Петра I – его страстное увлечение естественными науками и искусством, коллекционирование артефактов и предметов древности.Мультимедийный спектакль "Петр Первый. Человек-история" представит историю о том, как Петр I собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественнонаучные коллекции и задумал открыть первые музеи."Это часовое погружение современного зрителя в далекий XVIII век создано для того, чтобы подробнее познакомиться с еще одним важным начинанием императора", — отмечается в сообщении.Начало мультимедийного спектакля в 21.00.
https://ria.ru/20220822/orkestr-1811223435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, петергоф, петергоф (музей), петр i, спектакль
Культура, Новости культуры, Петергоф, Петергоф (музей), Петр I, Спектакль
Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Петру I
Петру I посвятят осенний праздник фонтанов в Петергофе, который пройдет 23 и 24 сентября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Осенний праздник фонтанов в "Петергофе" будет посвящен Петру I, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
"23 и 24 сентября 2022 года Государственный музей-заповедник "Петергоф" после двухлетнего перерыва представит новый мультимедийный спектакль "Петр Первый. Человек-история"... По традиции, осенний праздник фонтанов посвящают важным событиям, памятным датам и личностям, которые внесли неоценимый вклад в развитие культуры страны и изменили ход истории всего государства", — говорится в сообщении.
Праздник пройдет в Нижнем парке на Большом каскаде и будет сопровождаться грандиозным фейерверком. Центральным объектом станет масштабный световой фонтан, а на сценах актеры петербургских театров будут взаимодействовать с мультимедийными проекциями, расположенными на 30-метровых экранах и здании Большого Петергофского дворца.
В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора и основателя Петергофа – Петра Великого. Одна из малоизвестных сторон в жизни Петра I – его страстное увлечение естественными науками и искусством, коллекционирование артефактов и предметов древности.
Мультимедийный спектакль "Петр Первый. Человек-история" представит историю о том, как Петр I собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественнонаучные коллекции и задумал открыть первые музеи.
"Это часовое погружение современного зрителя в далекий XVIII век создано для того, чтобы подробнее познакомиться с еще одним важным начинанием императора", — отмечается в сообщении.
Начало мультимедийного спектакля в 21.00.