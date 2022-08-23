https://ria.ru/20220823/perumov-1811532046.html
Перумов анонсировал четвертый роман в "Летописях Хьёрварда"
Перумов анонсировал четвертый роман в "Летописях Хьёрварда" - РИА Новости, 23.08.2022
Перумов анонсировал четвертый роман в "Летописях Хьёрварда"
Известный писатель-фантаст Ник Перумов сообщил журналистам, что уже работает над романом "Раб Неназываемого". РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:01
2022-08-23T15:01
2022-08-23T15:06
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Известный писатель-фантаст Ник Перумов сообщил журналистам, что уже работает над романом "Раб Неназываемого"."Читатели со стажем требовали у меня ее 20 с лишним лет. Это четвертая и завершающая книга одной из самых известных моих трилогий о Хьёрварде, где были "Гибель Богов" — это восточный Хьёрвард, "Земля без радости" — северный, "Воин Великой Тьмы" — западный. А вот южный Хьёрвард остался неохваченным, и этот роман "Раб Неназываемого" как раз повествует о событиях имевших место там", — рассказал писатель о творческих планах.Кроме того, Перумов поделился, что уже начал работу над энциклопедией своих вселенных. Он также планирует завершить проект теология "Восстание безумных богов"."Это один из ярких эпизодов моих вселенных, о котором много упоминалось в других книгах. Первая книга вышла. Вторая — "Магия крови" — в работе", — уточнил фантаст.Ник Перумов — автор почти 30 романов общим тиражом более шести миллионов экземпляров. Ряд книг Перумова переведен на английский, польский, чешский, болгарский, словацкий, эстонский, шведский и немецкий языки. По романам "Алмазный меч, деревянный меч", а также "Не время для драконов" созданы одноименные ролевая компьютерные игры.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, россия, книги
Культура, Новости культуры, Россия, Книги
15:01 23.08.2022 (обновлено: 15:06 23.08.2022)
Перумов анонсировал четвертый роман в "Летописях Хьёрварда"
Перумов анонсировал роман "Раб Неназываемого", завершающий цикл "Летописи Хьёрварда"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Известный писатель-фантаст Ник Перумов сообщил журналистам, что уже работает над романом "Раб Неназываемого".
"Читатели со стажем требовали у меня ее 20 с лишним лет. Это четвертая и завершающая книга одной из самых известных моих трилогий о Хьёрварде, где были "Гибель Богов" — это восточный Хьёрвард, "Земля без радости" — северный, "Воин Великой Тьмы" — западный. А вот южный Хьёрвард остался неохваченным, и этот роман "Раб Неназываемого" как раз повествует о событиях имевших место там", — рассказал писатель о творческих планах.
Кроме того, Перумов поделился, что уже начал работу над энциклопедией своих вселенных. Он также планирует завершить проект теология "Восстание безумных богов".
"Это один из ярких эпизодов моих вселенных, о котором много упоминалось в других книгах. Первая книга вышла. Вторая — "Магия крови" — в работе", — уточнил фантаст.
Ник Перумов — автор почти 30 романов общим тиражом более шести миллионов экземпляров. Ряд книг Перумова переведен на английский, польский, чешский, болгарский, словацкий, эстонский, шведский и немецкий языки. По романам "Алмазный меч, деревянный меч", а также "Не время для драконов" созданы одноименные ролевая компьютерные игры.