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В Перу расследуют причины аварии, в которой погибли иностранные туристы - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
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В Перу расследуют причины аварии, в которой погибли иностранные туристы
В Перу расследуют причины аварии, в которой погибли иностранные туристы - РИА Новости, 23.08.2022
В Перу расследуют причины аварии, в которой погибли иностранные туристы
Власти Перу начали расследование ДТП, в котором погибли и пострадали иностранцы, ехавшие с экскурсии в Мачу-Пикчу, сообщил министр внешней торговли и туризма... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:31
2022-08-23T12:12
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг — РИА Новости. Власти Перу начали расследование ДТП, в котором погибли и пострадали иностранцы, ехавшие с экскурсии в Мачу-Пикчу, сообщил министр внешней торговли и туризма Роберто Санчес Паломино.Трагедия произошла в ночь на 22 августа в регионе Куско, куда каждый год приезжают тысячи путешественников, чтобы увидеть памятниками древней культуры инков.Автобус упал в пропасть глубиной 100 метров. Среди четырех погибших — двое граждан Колумбии. В числе пострадавших есть гости из Греции, Франции, Израиля, Аргентины, Нидерландов, Канады."Мы с раннего утра находимся в Куско. Четверо погибли, трое находятся в интенсивной терапии, четверых выписали, медицинская помощь оказывается девяти раненым, их состояние стабильно. Началось расследование произошедшего", — написал чиновник в соцсети.
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туризм, новости - туризм, куско (город), колумбия, греция, перу, франция, израиль, аргентина, канада, нидерланды, дтп
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куско (город), Колумбия, Греция, Перу, Франция, Израиль, Аргентина, Канада, Нидерланды, ДТП
11:31 23.08.2022 (обновлено: 12:12 23.08.2022)
 
В Перу расследуют причины аварии, в которой погибли иностранные туристы

В Перу ехавший с Мачу-Пикчу автобус упал в пропасть, погибли иностранные туристы

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг — РИА Новости. Власти Перу начали расследование ДТП, в котором погибли и пострадали иностранцы, ехавшие с экскурсии в Мачу-Пикчу, сообщил министр внешней торговли и туризма Роберто Санчес Паломино.
Трагедия произошла в ночь на 22 августа в регионе Куско, куда каждый год приезжают тысячи путешественников, чтобы увидеть памятниками древней культуры инков.
Автобус упал в пропасть глубиной 100 метров. Среди четырех погибших — двое граждан Колумбии. В числе пострадавших есть гости из Греции, Франции, Израиля, Аргентины, Нидерландов, Канады.
"Мы с раннего утра находимся в Куско. Четверо погибли, трое находятся в интенсивной терапии, четверых выписали, медицинская помощь оказывается девяти раненым, их состояние стабильно. Началось расследование произошедшего", — написал чиновник в соцсети.
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