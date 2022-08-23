https://ria.ru/20220823/pamyatnik-1811661364.html

В Риге демонтировали все три скульптуры памятника Освободителям

В Риге демонтировали все три скульптуры памятника Освободителям - РИА Новости, 23.08.2022

В Риге демонтировали все три скульптуры памятника Освободителям

Все три фигуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника "Освободителям Риги", демонтированы, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:31

2022-08-23T18:31

2022-08-23T23:38

рига

в мире

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811590625_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_33c4418f56f76e12acb123adf33add24.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Все три фигуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника "Освободителям Риги", демонтированы, сообщил портал Delfi."В ходе работ по демонтажу памятника в Пардаугаве демонтированы все три крупные фигуры мемориального ансамбля, изображающего солдат Советской армии", — отмечается на сайте издания.Тяжелая техника приступила к демонтажу главного элемента памятника — женской фигуры, нетронутым остается обелиск.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало монумент с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220823/pamyatniki-1811591346.html

рига

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рига, в мире, латвия