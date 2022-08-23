https://ria.ru/20220823/paby-1811687514.html

В Британии предрекли закрытие более 70 процентов пабов из-за цен на свет

В Британии предрекли закрытие более 70 процентов пабов из-за цен на свет - РИА Новости, 23.08.2022

В Британии предрекли закрытие более 70 процентов пабов из-за цен на свет

Более 70% пабов в Великобритании не надеются пережить зиму из-за стремительного роста цен на энергоносители, сообщает газета Morning Advertiser. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:09

2022-08-23T20:09

2022-08-23T20:09

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 70% пабов в Великобритании не надеются пережить зиму из-за стремительного роста цен на энергоносители, сообщает газета Morning Advertiser."Почти три четверти пабов вряд ли переживут зиму, если не будут приняты меры для решения энергетического кризиса", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ценовой порог на газ и электричество в Британии вырос на 54% с 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год. В среду британская газета Telegraph сообщила, что счета за электроэнергию в Великобритании могут вырасти более чем в 3 раза и с апреля 2023 года достичь 6,5 тысяч фунтов стерлингов в год.Как указывает газета, согласно проведенному ими опросу, более 65% владельцев пабов заявили, что их расходы на коммунальные услуги увеличились более чем на 100%, в то время как 30% сообщили об увеличении на 200%, 8% - на 500%. Почти 80% заявили, что не смогу позволить себе увеличение затрат на электроэнергию.Как отмечается, владельцы пабов призывают правительство принять ряд мер, которые помогут им пережить кризис: от снижения НДС до ограничения цен на энергоносителя для бизнеса - иначе, по их мнению, Британии грозит "массовое закрытие пабов и ресторанов".Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1 400 до почти 2 000 фунтов стерлингов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в октябре этого года, будет объявлено 26 августа.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.

https://ria.ru/20220823/gaz-1811648585.html

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