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Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации
Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации - РИА Новости, 23.08.2022
Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации
Отношение россиян к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта, поддержка выросла до 74-75 процентов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:23
2022-08-23T07:23
2022-08-23T10:02
специальная военная операция на украине
общество
россия
валерий федоров
вциом
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Отношение россиян к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта, поддержка выросла до 74-75 процентов, сообщил РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Уже в следующем месяце многие россияне стали высказываться иначе, уточнил гендиректор ВЦИОМ."В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия. <...> Порядка десяти процентов опрошенных за это время сменили свою позицию, те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки ", — отметил он.По словам социолога, сегодня цифры радикально не меняются.Собеседник агентства подчеркнул, что для серьезных изменений явно нужно "какое-то событие", которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны."То есть это начало спецоперации, запуск санкций против России и так далее", — уточнил Федоров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
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общество, россия, валерий федоров, вциом
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
07:23 23.08.2022 (обновлено: 10:02 23.08.2022)
Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации
Глава ВЦИОМ Федоров: 75 процентов россиян поддерживают специальную военную операцию
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Отношение россиян к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта, поддержка выросла до 74-75 процентов, сообщил РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов неподдержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля", — отметил Федоров.
Уже в следующем месяце многие россияне стали высказываться иначе, уточнил гендиректор ВЦИОМ.
"В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия. <...> Порядка десяти процентов опрошенных за это время сменили свою позицию, те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки ", — отметил он.
По словам социолога, сегодня цифры радикально не меняются.
"Это говорит о том, что ключевое размежевание произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение радикальным образом", — сказал Федоров.
Собеседник агентства подчеркнул, что для серьезных изменений явно нужно "какое-то событие", которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.
"То есть это начало спецоперации, запуск санкций против России
и так далее", — уточнил Федоров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху
, Мариуполь
и Святогорск
.