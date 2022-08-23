https://ria.ru/20220823/otnoshenie-1811461564.html

Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации

Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации - РИА Новости, 23.08.2022

Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации

Отношение россиян к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта, поддержка выросла до 74-75 процентов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T07:23

2022-08-23T07:23

2022-08-23T10:02

специальная военная операция на украине

общество

россия

валерий федоров

вциом

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Отношение россиян к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта, поддержка выросла до 74-75 процентов, сообщил РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Уже в следующем месяце многие россияне стали высказываться иначе, уточнил гендиректор ВЦИОМ."В середине марта вышли на другие цифры — там 74-75 процентов поддержки и порядка 15-17 процентов несогласия. <...> Порядка десяти процентов опрошенных за это время сменили свою позицию, те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки ", — отметил он.По словам социолога, сегодня цифры радикально не меняются.Собеседник агентства подчеркнул, что для серьезных изменений явно нужно "какое-то событие", которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны."То есть это начало спецоперации, запуск санкций против России и так далее", — уточнил Федоров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, россия, валерий федоров, вциом