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СК возбудил дело из-за сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 23.08.2022
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СК возбудил дело из-за сноса памятника Освободителям Риги
СК возбудил дело из-за сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 23.08.2022
СК возбудил дело из-за сноса памятника Освободителям Риги
Следственный комитет РФ по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в связи со сносом в Риге памятника воинам–освободителям,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:52
2022-08-23T19:15
происшествия
россия
рига
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
сергей лавров
латвия
рижская дума
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в связи со сносом в Риге памятника воинам–освободителям, сообщает пресс-служба ведомства."По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статья 243.4 УК РФ " "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России"", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства."Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом", - говорится в сообщении в канале ведомства в Telegram.Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках дела о сносе памятника Освободителям Риги в столице Латвии поручил дать правовую оценку действиям лиц, принимавших данное решение, для привлечения их к ответственности, сообщает СК РФ."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220819/pamyatniki-1810869265.html
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происшествия, россия, рига, следственный комитет россии (ск рф), в мире, сергей лавров, латвия, рижская дума
Происшествия, Россия, Рига, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Сергей Лавров, Латвия, Рижская дума
18:52 23.08.2022 (обновлено: 19:15 23.08.2022)
 
СК возбудил дело из-за сноса памятника Освободителям Риги

СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника Освободителям Риги

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОкруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги"
Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Окруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в связи со сносом в Риге памятника воинам–освободителям, сообщает пресс-служба ведомства.
"По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статья 243.4 УК РФ " "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России"", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
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"Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом", - говорится в сообщении в канале ведомства в Telegram.
Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках дела о сносе памятника Освободителям Риги в столице Латвии поручил дать правовую оценку действиям лиц, принимавших данное решение, для привлечения их к ответственности, сообщает СК РФ.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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