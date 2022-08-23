https://ria.ru/20220823/ospa-1811466356.html

Оспа обезьян распространилась на все штаты США

Оспа обезьян распространилась на все штаты США - РИА Новости, 23.08.2022

Оспа обезьян распространилась на все штаты США

Оспу обезьян зафиксировали во всех 50 штатах США, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:46

2022-08-23T08:46

2022-08-23T10:34

в мире

сша

оспа обезьян

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оспу обезьян зафиксировали во всех 50 штатах США, сообщает телеканал ABC News.Так, первый случай заражения подтвердили в Вайоминге, который до этого оставался единственным штатом, который не затронула вспышка заболевания."Департамент здравоохранения Вайоминга объявил о случае заражения у совершеннолетнего мужчины в округе Ларами, в который входит и столица Шайенн", — передает телеканал.Сейчас с заболевшим работают специалисты, чтобы выяснить, находится ли кто-либо из местных жителей под повышенной угрозой заражения.По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, всего в США заразились оспой обезьян 15 433 человека, больше всего их в штатах Нью-Йорк (2910) и Калифорния (2663).Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Большинство заражений оспой обезьян выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.

https://ria.ru/20220820/ospa-1810900240.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, оспа обезьян