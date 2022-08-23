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Оспа обезьян распространилась на все штаты США - РИА Новости, 23.08.2022
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Оспа обезьян распространилась на все штаты США
Оспа обезьян распространилась на все штаты США - РИА Новости, 23.08.2022
Оспа обезьян распространилась на все штаты США
Оспу обезьян зафиксировали во всех 50 штатах США, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:46
2022-08-23T10:34
в мире
сша
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оспу обезьян зафиксировали во всех 50 штатах США, сообщает телеканал ABC News.Так, первый случай заражения подтвердили в Вайоминге, который до этого оставался единственным штатом, который не затронула вспышка заболевания."Департамент здравоохранения Вайоминга объявил о случае заражения у совершеннолетнего мужчины в округе Ларами, в который входит и столица Шайенн", — передает телеканал.Сейчас с заболевшим работают специалисты, чтобы выяснить, находится ли кто-либо из местных жителей под повышенной угрозой заражения.По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, всего в США заразились оспой обезьян 15 433 человека, больше всего их в штатах Нью-Йорк (2910) и Калифорния (2663).Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.Большинство заражений оспой обезьян выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
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в мире, сша, оспа обезьян
В мире, США, Оспа обезьян
08:46 23.08.2022 (обновлено: 10:34 23.08.2022)
 
Оспа обезьян распространилась на все штаты США

ABC News: случаи заражения оспой обезьян зафиксировали во всех 50 штатах США

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оспу обезьян зафиксировали во всех 50 штатах США, сообщает телеканал ABC News.
Так, первый случай заражения подтвердили в Вайоминге, который до этого оставался единственным штатом, который не затронула вспышка заболевания.
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"Департамент здравоохранения Вайоминга объявил о случае заражения у совершеннолетнего мужчины в округе Ларами, в который входит и столица Шайенн", — передает телеканал.
Сейчас с заболевшим работают специалисты, чтобы выяснить, находится ли кто-либо из местных жителей под повышенной угрозой заражения.
По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, всего в США заразились оспой обезьян 15 433 человека, больше всего их в штатах Нью-Йорк (2910) и Калифорния (2663).
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Большинство заражений оспой обезьян выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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