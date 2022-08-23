https://ria.ru/20220823/orenburzhe-1811551978.html
Оренбуржье получит от Ростуризма 83 млн рублей на развитие туризма
Оренбуржье получит от Ростуризма 83 млн рублей на развитие туризма - РИА Новости, 23.08.2022
Оренбуржье получит от Ростуризма 83 млн рублей на развитие туризма
Согласно документам Ростуризма Оренбуржье получит 83 миллиона рублей на развитие туристического кластера региона, сообщает пресс- служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:08
2022-08-23T14:08
2022-08-23T14:08
оренбургская область
денис паслер
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Согласно документам Ростуризма Оренбуржье получит 83 миллиона рублей на развитие туристического кластера региона, сообщает пресс- служба правительства региона."Грантовая поддержка от Ростуризма на развитие туристической отрасли будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году",- передаёт пресс-служба.По словам главы региона Дениса Паслера, Оренбуржье нуждается в обустроенных местах отдыха у воды."Оборудованные пляжи и рекреации, где созданы безопасные условия пребывания, должны стать нормой жизни. В следующем году проведем конкурс проектов по обустройству таких туристических объектов,"- цитируют в пресс-службе комментарий Паслера.Гранты Ростуризма получат 48 регионов. Планируется, что суммарно в 2023 году в рамках этой меры поддержку получат не менее одной тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей. Более 40 регионам выделят 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
Оренбургская область, Денис Паслер, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм
ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Согласно документам Ростуризма Оренбуржье получит 83 миллиона рублей на развитие туристического кластера региона, сообщает пресс- служба правительства региона.
"Грантовая поддержка от Ростуризма
на развитие туристической отрасли будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году",- передаёт пресс-служба.
По словам главы региона Дениса Паслера
, Оренбуржье нуждается в обустроенных местах отдыха у воды.
"Оборудованные пляжи и рекреации, где созданы безопасные условия пребывания, должны стать нормой жизни. В следующем году проведем конкурс проектов по обустройству таких туристических объектов,"- цитируют в пресс-службе комментарий Паслера.
Гранты Ростуризма получат 48 регионов. Планируется, что суммарно в 2023 году в рамках этой меры поддержку получат не менее одной тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей. Более 40 регионам выделят 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов.