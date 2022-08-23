https://ria.ru/20220823/orenburzhe-1811551978.html

Оренбуржье получит от Ростуризма 83 млн рублей на развитие туризма

Оренбуржье получит от Ростуризма 83 млн рублей на развитие туризма - РИА Новости, 23.08.2022

Оренбуржье получит от Ростуризма 83 млн рублей на развитие туризма

Согласно документам Ростуризма Оренбуржье получит 83 миллиона рублей на развитие туристического кластера региона, сообщает пресс- служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:08

2022-08-23T14:08

2022-08-23T14:08

оренбургская область

денис паслер

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Согласно документам Ростуризма Оренбуржье получит 83 миллиона рублей на развитие туристического кластера региона, сообщает пресс- служба правительства региона."Грантовая поддержка от Ростуризма на развитие туристической отрасли будет предоставлена в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году",- передаёт пресс-служба.По словам главы региона Дениса Паслера, Оренбуржье нуждается в обустроенных местах отдыха у воды."Оборудованные пляжи и рекреации, где созданы безопасные условия пребывания, должны стать нормой жизни. В следующем году проведем конкурс проектов по обустройству таких туристических объектов,"- цитируют в пресс-службе комментарий Паслера.Гранты Ростуризма получат 48 регионов. Планируется, что суммарно в 2023 году в рамках этой меры поддержку получат не менее одной тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей. Более 40 регионам выделят 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, на развитие национальных туристических маршрутов.

https://ria.ru/20220727/investklimat-1805308634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм