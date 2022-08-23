https://ria.ru/20220823/oon-1811459343.html

NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи

NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи - РИА Новости, 23.08.2022

NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи

Подразделения ООН столкнулись с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру на фоне стремительно растущих потребностей во РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T06:23

2022-08-23T06:23

2022-08-23T06:23

в мире

украина

ближний восток

африка

оон

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения ООН столкнулись с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру на фоне стремительно растущих потребностей во многих государствах, а также фокусе богатых стран-доноров на ситуации на Украине, пишет газета New York Times.Издание отмечает, что взносы из богатых стран в этом году немного увеличились, но намного меньшими темпами, чем растут объемы необходимых средств, что привело к тому, что финансирование для борьбы с гуманитарными кризисами критически отстает от тех объемов, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей.Организации по гуманитарной помощи и делам беженцев отмечают, что предоставляющие финансирование страны выражают намного большую озабоченность в отношении населения Украины, чем жителей стран Ближнего Востока или Африки, в частности из-за отношения к украинскому вопросу во внутренней политике. Как отмечает издание, в ООН на фоне того, что выделяемых на Украину средств, по их заявлениям, относительно хватает, все чаще призывают государства-доноры и частные фонды выразить такую же щедрость и по отношению к другим странам, где наблюдается гуманитарный кризис.Газета отмечает, что помимо ситуации на Украине к нехватке финансирования и увеличения числа нуждающихся в гуманитарной помощи привели также продовольственный кризис, пандемия коронавируса, кризис в Афганистане, а также продолжающиеся конфликты в других странах.

https://ria.ru/20220819/pomosch-1810695668.html

украина

ближний восток

африка

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в мире, украина, ближний восток, африка, оон