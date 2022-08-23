NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи
NYT: ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи на фоне Украины
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения ООН столкнулись с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру на фоне стремительно растущих потребностей во многих государствах, а также фокусе богатых стран-доноров на ситуации на Украине, пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что взносы из богатых стран в этом году немного увеличились, но намного меньшими темпами, чем растут объемы необходимых средств, что привело к тому, что финансирование для борьбы с гуманитарными кризисами критически отстает от тех объемов, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей.
"Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо наблюдали, по большей части из-за того, что число уязвимых людей, которым нужна поддержка, быстро увеличивается", - заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Организации по гуманитарной помощи и делам беженцев отмечают, что предоставляющие финансирование страны выражают намного большую озабоченность в отношении населения Украины, чем жителей стран Ближнего Востока или Африки, в частности из-за отношения к украинскому вопросу во внутренней политике. Как отмечает издание, в ООН на фоне того, что выделяемых на Украину средств, по их заявлениям, относительно хватает, все чаще призывают государства-доноры и частные фонды выразить такую же щедрость и по отношению к другим странам, где наблюдается гуманитарный кризис.
Газета отмечает, что помимо ситуации на Украине к нехватке финансирования и увеличения числа нуждающихся в гуманитарной помощи привели также продовольственный кризис, пандемия коронавируса, кризис в Афганистане, а также продолжающиеся конфликты в других странах.
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