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Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/obstrel-1811679288.html
Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска в 18.45 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Попасной, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:34
2022-08-23T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
сцкк
сша
украина
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Попасной, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 (совпадает с мск) по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
попасная
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в мире, попасная, луганская народная республика, сцкк, сша, украина, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Попасная, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems
19:34 23.08.2022 (обновлено: 19:43 23.08.2022)
 
Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР

СЦКК ЛНР: украинские военные обстреляли Попасную, выпустив две ракеты из HIMARS

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда на улице города Попасная
Фрагменты снаряда на улице города Попасная - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагменты снаряда на улице города Попасная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Попасной, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 (совпадает с мск) по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаСЦККСШАУкраинаLockheed MartinBAE Systems
 
 
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