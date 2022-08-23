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Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР

Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские военные обстреляли Попасную в ЛНР

Украинские войска в 18.45 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Попасной, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:34

2022-08-23T19:34

2022-08-23T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Попасной, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 (совпадает с мск) по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

попасная

луганская народная республика

сша

украина

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в мире, попасная, луганская народная республика, сцкк, сша, украина, lockheed martin , bae systems