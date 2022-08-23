https://ria.ru/20220823/obstrel-1811661231.html

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска в 18.13 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Зайцево,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:31

2022-08-23T18:31

2022-08-23T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецк (днр)

красногоровка

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.13 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города находится под обстрелом со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

красногоровка

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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), красногоровка