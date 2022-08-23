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Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/obstrel-1811661231.html
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска в 18.13 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Зайцево,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:31
2022-08-23T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк (днр)
красногоровка
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.13 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк (днр)
красногоровка
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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк (ДНР), Красногоровка
18:31 23.08.2022
 
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

ДНР: украинские военные выпустили девять снарядов по Донецку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.13 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецк (ДНР)Красногоровка
 
 
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