https://ria.ru/20220823/obstrel-1811661231.html
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска в 18.13 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Зайцево,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:31
2022-08-23T18:31
2022-08-23T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк (днр)
красногоровка
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска в 18.13 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк (днр)
красногоровка
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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), красногоровка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк (ДНР), Красногоровка
Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР
ДНР: украинские военные выпустили девять снарядов по Донецку и Зайцево