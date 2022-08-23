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Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11 - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/obstrel-1811623829.html
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11 - РИА Новости, 23.08.2022
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11
Число мирных жителей, раненных в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 11, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:50
2022-08-23T16:52
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 11, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось о шести пострадавших."Число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, три человека погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин
16:50 23.08.2022 (обновлено: 16:52 23.08.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11

Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ достигло 11

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 11, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
"Число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, три человека погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.
Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Денис Пушилин
 
 
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