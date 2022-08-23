https://ria.ru/20220823/obstrel-1811623829.html
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11 - РИА Новости, 23.08.2022
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11
Число мирных жителей, раненных в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 11, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:50
2022-08-23T16:50
2022-08-23T16:52
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, возросло до 11, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось о шести пострадавших."Число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, три человека погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza.Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин
16:50 23.08.2022 (обновлено: 16:52 23.08.2022)
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло 11
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ достигло 11