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Мэр Донецка сообщил о новом обстреле города - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/obstrel-1811564074.html
Мэр Донецка сообщил о новом обстреле города
Мэр Донецка сообщил о новом обстреле города - РИА Новости, 23.08.2022
Мэр Донецка сообщил о новом обстреле города
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:50
2022-08-23T16:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
денис пушилин
кировский район
калининский район
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под обстрелом Кировский район!" — написал он в Telegram-канале.До этого целью украинской артиллерии стали центр города, Ворошиловский и Калининский районы. В первом случае снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом, также под обстрелом оказался район ТЦ Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шести раненых.Как уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применяли поставленные США РСЗО HIMARS. Также украинские войска использовали снаряды калибра 155 миллиметров.Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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происшествия, донецк (днр), денис пушилин, кировский район, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Денис Пушилин, Кировский район, Калининский район
14:50 23.08.2022 (обновлено: 16:28 23.08.2022)
 
Мэр Донецка сообщил о новом обстреле города

Мэр Кулемзин: украинские военные обстреливают Кировский район Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ на проспекте Дзержинского в Донецке
Последствия обстрела ВСУ на проспекте Дзержинского в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом Кировский район!" — написал он в Telegram-канале.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
До этого целью украинской артиллерии стали центр города, Ворошиловский и Калининский районы. В первом случае снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом, также под обстрелом оказался район ТЦ Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шести раненых.
Как уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применяли поставленные США РСЗО HIMARS. Также украинские войска использовали снаряды калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Денис ПушилинКировский районКалининский район
 
 
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