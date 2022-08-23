https://ria.ru/20220823/obstrel-1811531702.html
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух - РИА Новости, 23.08.2022
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Число погибших при обстреле центра Донецка возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:00
2022-08-23T13:00
2022-08-23T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
украина
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле центра Донецка возросло до двух, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее сообщалось об одном погибшем."При обстреле ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по улице 50 лет СССР, на площади Нурмагомедова, улице Челюскинцев, проспекту Дзержинского, улице Артема. По улице Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения. По проспекту Дзержинского погиб мужчина 2004 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Донецк под обстрелами. Съемка очевидца
Донецк под обстрелами. Съемка очевидца
2022-08-23T13:00
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, СССР
13:00 23.08.2022 (обновлено: 13:28 23.08.2022)
Число погибших при обстреле Донецка выросло до двух
Штаб теробороны ДНР: число погибших при обстреле центра Донецка выросло до двух