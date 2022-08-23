11:58 23.08.2022 (обновлено: 12:22 23.08.2022)
ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка десять снарядов натовского калибра
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 11.37 выпустили по Ворошиловскому району пять снарядов "натовского" калибра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.51 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 10.40 и 11.30 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.