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ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 23.08.2022
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ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:58
2022-08-23T12:22
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
сцкк
нато
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 11.37 выпустили по Ворошиловскому району пять снарядов "натовского" калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.51 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 10.40 и 11.30 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220823/pomosch-1811330320.html
https://ria.ru/20220822/lepestok-1811412289.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк, нато, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, СЦКК, НАТО, Алексей Кулемзин (Донецк)
11:58 23.08.2022 (обновлено: 12:22 23.08.2022)
 
ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 11.37 выпустили по Ворошиловскому району пять снарядов "натовского" калибра.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.51 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 10.40 и 11.30 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаСЦККНАТОАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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