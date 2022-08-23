https://ria.ru/20220823/obstrel-1811508021.html

ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ выпустили по центру Донецка десять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:58

2022-08-23T11:58

2022-08-23T12:22

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 11.37 выпустили по Ворошиловскому району пять снарядов "натовского" калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.51 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 10.40 и 11.30 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Зайцево, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220823/pomosch-1811330320.html

https://ria.ru/20220822/lepestok-1811412289.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк, нато, алексей кулемзин (донецк)