https://ria.ru/20220823/nikitin-1811660146.html

Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады

Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады - РИА Новости, 23.08.2022

Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя включение в санкционный список Канады, с иронией заявил, что "придется стиснуть зубы и продолжать... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:26

2022-08-23T18:26

2022-08-23T18:26

специальная военная операция на украине

канада

нижегородская область

великобритания

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя включение в санкционный список Канады, с иронией заявил, что "придется стиснуть зубы и продолжать работать".Ранее сообщалось, что Канада включила в санкционный список 27 российских губернаторов, в том числе Никитина."А вот это по-настоящему больно. Всегда мечтал съездить в Канаду. Хотел сравнить их березки с русскими. Но так и не получилось. Придётся стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Нижегородской области был внесен в санкционный список Великобритании. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.

https://ria.ru/20220823/artamonov-1811658691.html

канада

нижегородская область

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

канада, нижегородская область, великобритания