https://ria.ru/20220823/nikitin-1811660146.html
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады - РИА Новости, 23.08.2022
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя включение в санкционный список Канады, с иронией заявил, что "придется стиснуть зубы и продолжать... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:26
2022-08-23T18:26
2022-08-23T18:26
специальная военная операция на украине
канада
нижегородская область
великобритания
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя включение в санкционный список Канады, с иронией заявил, что "придется стиснуть зубы и продолжать работать".Ранее сообщалось, что Канада включила в санкционный список 27 российских губернаторов, в том числе Никитина."А вот это по-настоящему больно. Всегда мечтал съездить в Канаду. Хотел сравнить их березки с русскими. Но так и не получилось. Придётся стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Нижегородской области был внесен в санкционный список Великобритании. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
https://ria.ru/20220823/artamonov-1811658691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, нижегородская область, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Канада, Нижегородская область, Великобритания
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады
Губернатор Нижегородской области Никитин с иронией отнесся к канадским санкциям