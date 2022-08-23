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Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/nikitin-1811660146.html
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады - РИА Новости, 23.08.2022
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя включение в санкционный список Канады, с иронией заявил, что "придется стиснуть зубы и продолжать... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:26
2022-08-23T18:26
специальная военная операция на украине
канада
нижегородская область
великобритания
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя включение в санкционный список Канады, с иронией заявил, что "придется стиснуть зубы и продолжать работать".Ранее сообщалось, что Канада включила в санкционный список 27 российских губернаторов, в том числе Никитина."А вот это по-настоящему больно. Всегда мечтал съездить в Канаду. Хотел сравнить их березки с русскими. Но так и не получилось. Придётся стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Нижегородской области был внесен в санкционный список Великобритании. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
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канада, нижегородская область, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Канада, Нижегородская область, Великобритания
18:26 23.08.2022
 
Нижегородский губернатор иронично отнесся к санкциям Канады

Губернатор Нижегородской области Никитин с иронией отнесся к канадским санкциям

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя включение в санкционный список Канады, с иронией заявил, что "придется стиснуть зубы и продолжать работать".
Ранее сообщалось, что Канада включила в санкционный список 27 российских губернаторов, в том числе Никитина.
"А вот это по-настоящему больно. Всегда мечтал съездить в Канаду. Хотел сравнить их березки с русскими. Но так и не получилось. Придётся стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Нижегородской области был внесен в санкционный список Великобритании. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеКанадаНижегородская областьВеликобритания
 
 
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