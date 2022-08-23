22:39 23.08.2022 (обновлено: 23:00 23.08.2022)
Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной
Небензя: Россия призвала СБ ООН и руководство организации осудить убийство Дугиной
Дарья Дугина. Архивное фото
ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия призывает Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", - сказал Небензя.
Он отметил, что журналистка и политолог Дарья Дугина давно была на прицеле у украинских националистов.
"Дарье Дугиной было 29 лет. Ее жизнь оборвалась в самом расцвете. В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле у украинских националистов", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Вот ее фото с печально известного сайта "Миротворец", о котором мы неоднократно говорили. Они отрыто бравируют ее убийством – как видите, фото Дарьи перечеркнуто с надписью "ликвидирована", - указал он, продемонстрировав собравшимся фото с "Миротворца".
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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