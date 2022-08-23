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Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
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Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной
Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной
Россия призывает Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:39
2022-08-23T23:00
в мире
оон
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
владимир путин
россия
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия призывает Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя."Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", - сказал Небензя.Он отметил, что журналистка и политолог Дарья Дугина давно была на прицеле у украинских националистов."Вот ее фото с печально известного сайта "Миротворец", о котором мы неоднократно говорили. Они отрыто бравируют ее убийством – как видите, фото Дарьи перечеркнуто с надписью "ликвидирована", - указал он, продемонстрировав собравшимся фото с "Миротворца".По его словам, Москва отмечает, что это преступление осудил официальный представитель госдепа США.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества
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в мире, оон, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир путин, россия, москва, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, ООН, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Владимир Путин, Россия, Москва, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
22:39 23.08.2022 (обновлено: 23:00 23.08.2022)
 
Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной

Небензя: Россия призвала СБ ООН и руководство организации осудить убийство Дугиной

© Фото : PLATONOVA | Z/TelegramДарья Дугина
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : PLATONOVA | Z/Telegram
Дарья Дугина. Архивное фото
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия призывает Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", - сказал Небензя.
Он отметил, что журналистка и политолог Дарья Дугина давно была на прицеле у украинских националистов.
"Дарье Дугиной было 29 лет. Ее жизнь оборвалась в самом расцвете. В силу своей профессиональной деятельности журналист уже давно была на прицеле у украинских националистов", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Вот ее фото с печально известного сайта "Миротворец", о котором мы неоднократно говорили. Они отрыто бравируют ее убийством – как видите, фото Дарьи перечеркнуто с надписью "ликвидирована", - указал он, продемонстрировав собравшимся фото с "Миротворца".
По его словам, Москва отмечает, что это преступление осудил официальный представитель госдепа США.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества
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В миреООНДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойВладимир ПутинРоссияМоскваСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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