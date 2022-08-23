https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html

Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной

Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной

Россия призывает Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:39

2022-08-23T22:39

2022-08-23T23:00

в мире

оон

дарья дугина

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россия

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ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия призывает Совет безопасности ООН и руководство всемирной организации осудить убийство Дарьи Дугиной, завил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя."Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", - сказал Небензя.Он отметил, что журналистка и политолог Дарья Дугина давно была на прицеле у украинских националистов."Вот ее фото с печально известного сайта "Миротворец", о котором мы неоднократно говорили. Они отрыто бравируют ее убийством – как видите, фото Дарьи перечеркнуто с надписью "ликвидирована", - указал он, продемонстрировав собравшимся фото с "Миротворца".По его словам, Москва отмечает, что это преступление осудил официальный представитель госдепа США.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества

https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811704480.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, оон, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир путин, россия, москва, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)