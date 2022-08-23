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Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811704480.html
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов - РИА Новости, 23.08.2022
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов
Россия возмущена тем, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:26
2022-08-23T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
казахстан
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия возмущена тем, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя."Официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский недавно публично заявил, что целью Украины является убийство наибольшего числа русских – мол, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше русских придется убивать следующим поколениям украинцев", - сказал Небензя."Возмущены тем, что западные страны не просто все это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных", - добавил он.
https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html
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в мире, украина, казахстан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Казахстан
22:26 23.08.2022 (обновлено: 22:43 23.08.2022)
 
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов

Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить подрывников-диверсантов

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия возмущена тем, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский недавно публично заявил, что целью Украины является убийство наибольшего числа русских – мол, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше русских придется убивать следующим поколениям украинцев", - сказал Небензя.
"Возмущены тем, что западные страны не просто все это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных", - добавил он.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 22:39
Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной
 
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