https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811704480.html
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов - РИА Новости, 23.08.2022
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов
Россия возмущена тем, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:26
2022-08-23T22:26
2022-08-23T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
казахстан
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия возмущена тем, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя."Официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский недавно публично заявил, что целью Украины является убийство наибольшего числа русских – мол, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше русских придется убивать следующим поколениям украинцев", - сказал Небензя."Возмущены тем, что западные страны не просто все это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных", - добавил он.
https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, казахстан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Казахстан
22:26 23.08.2022 (обновлено: 22:43 23.08.2022)
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов
Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить подрывников-диверсантов