https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811704480.html

Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов

Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов - РИА Новости, 23.08.2022

Небензя: Россия возмущена, что Запад помогает ВСУ готовить диверсантов

Россия возмущена тем, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:26

2022-08-23T22:26

2022-08-23T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия возмущена тем, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя."Официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский недавно публично заявил, что целью Украины является убийство наибольшего числа русских – мол, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше русских придется убивать следующим поколениям украинцев", - сказал Небензя."Возмущены тем, что западные страны не просто все это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных", - добавил он.

https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html

украина

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, казахстан