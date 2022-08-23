https://ria.ru/20220823/nato-1811597213.html

Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины

Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.08.2022

Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины

Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и теперь не в состоянии быстро восстановить обороноспособность,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:05

2022-08-23T16:05

2022-08-23T21:45

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украина

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и теперь не в состоянии быстро восстановить обороноспособность, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала.По мнению Риттера, поддержка НАТО не помогла украинской армии усовершенствоваться — она находится в подавленном состоянии, а западное оружие попросту уничтожается.При этом разведчик заметил, что некоторые страны альянса полностью прекратили поставки, потому что у них закончились запасы, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".Он также напомнил, что блок не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы, которая требует серьезной модернизации."По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс", — констатировал Риттер.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html

https://ria.ru/20220823/zapad-1811555219.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нато, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, ситуация в днр и лнр