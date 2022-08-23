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Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.08.2022
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Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины
Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.08.2022
Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины
Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и теперь не в состоянии быстро восстановить обороноспособность,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:05
2022-08-23T21:45
в мире
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россия
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владимир зеленский
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и теперь не в состоянии быстро восстановить обороноспособность, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала.По мнению Риттера, поддержка НАТО не помогла украинской армии усовершенствоваться — она находится в подавленном состоянии, а западное оружие попросту уничтожается.При этом разведчик заметил, что некоторые страны альянса полностью прекратили поставки, потому что у них закончились запасы, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".Он также напомнил, что блок не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы, которая требует серьезной модернизации."По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс", — констатировал Риттер.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html
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в мире, нато, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, ситуация в днр и лнр
В мире, НАТО, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:05 23.08.2022 (обновлено: 21:45 23.08.2022)
 
Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины

Экс-разведчик США Риттер: Россия демилитаризует НАТО, уничтожая оружие альянса на Украине

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс существенно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и теперь не в состоянии быстро восстановить обороноспособность, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала.

"Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила все то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы", — сказал он.

По мнению Риттера, поддержка НАТО не помогла украинской армии усовершенствоваться — она находится в подавленном состоянии, а западное оружие попросту уничтожается.
При этом разведчик заметил, что некоторые страны альянса полностью прекратили поставки, потому что у них закончились запасы, которые они могли бы отправить на Украину без риска оказаться на "нулевом уровне оснащенности".
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Он также напомнил, что блок не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы, которая требует серьезной модернизации.
"По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс", — констатировал Риттер.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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