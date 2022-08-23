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Генсек НАТО считает, что Украину ждет тяжелая зима - РИА Новости, 23.08.2022
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Генсек НАТО считает, что Украину ждет тяжелая зима
Генсек НАТО считает, что Украину ждет тяжелая зима - РИА Новости, 23.08.2022
Генсек НАТО считает, что Украину ждет тяжелая зима
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Украину ждет тяжелая зима, и напомнил об обещании альянса оказать Киеву долгосрочную поддержку. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:57
2022-08-23T19:39
в мире
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Украину ждет тяжелая зима, и напомнил об обещании альянса оказать Киеву долгосрочную поддержку."Мы привержены долгосрочному партнерству с Украиной. Поможем Украине перейти от советских стандартов (вооружений – ред.) на стандарты НАТО, проводить реформы секторов обороны и безопасности, поможем на пути… восстановления. Наступающая зима будет тяжелой… Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация", - сказал он в ходе второго саммита "Крымской платформы", который проходит в онлайн-формате."Мы поддерживали Украину три десятилетия ее независимости, поддерживаем сейчас и будем оказывать поддержку столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнул генсек.Страны НАТО на саммите в Мадриде в июне этого года согласовали увеличение Украине военной помощи, а также договорились о комплексном пакете долгосрочной поддержки Киева.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, киев, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО
15:57 23.08.2022 (обновлено: 19:39 23.08.2022)
 
Генсек НАТО считает, что Украину ждет тяжелая зима

Генсек Столтенберг заявил, что Украину ждет тяжелая зима и напомнил о поддержке НАТО

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Саммит "Крымская платформа"
Саммит Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Саммит "Крымская платформа"
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Украину ждет тяжелая зима, и напомнил об обещании альянса оказать Киеву долгосрочную поддержку.
"Мы привержены долгосрочному партнерству с Украиной. Поможем Украине перейти от советских стандартов (вооружений – ред.) на стандарты НАТО, проводить реформы секторов обороны и безопасности, поможем на пути… восстановления. Наступающая зима будет тяжелой… Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация", - сказал он в ходе второго саммита "Крымской платформы", который проходит в онлайн-формате.
"Мы поддерживали Украину три десятилетия ее независимости, поддерживаем сейчас и будем оказывать поддержку столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнул генсек.
Страны НАТО на саммите в Мадриде в июне этого года согласовали увеличение Украине военной помощи, а также договорились о комплексном пакете долгосрочной поддержки Киева.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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