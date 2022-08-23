В Финляндии оппозиция предложила создать в стране базу НАТО
Коалиционная партия Финляндии будет стремиться к созданию в стране постоянной базы НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Коалиционная партия Финляндии, находящаяся в оппозиции, будет стремиться к созданию постоянной базы Североатлантического альянса в стране, заявил руководитель парламентской группы партии Кай Мюкканен.
Парламентские выборы в Финляндии намечены на 2 апреля 2023 года.
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"Мы должны решительно продвигать решение, при котором постоянные многонациональные функции НАТО, такие как региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона, могли бы быть размещены в Финляндии", - сказал Мюкканен на летнем заседании парламентской группы, трансляция велась на сайте партии.
По его словам, Финляндия должна стремиться стать надежным игроком Альянса, чья защита является для других стран-членов необременительной.
Мюкканен считает, что у Финляндии есть реальные шансы получить базу НАТО не только из-за самой протяженной в Альянсе границы с Россией, но и из-за опыта Финляндии по защите Балтийского моря и Арктического региона.
Как отмечает финская пресса, НАТО традиционно не развертывает активные постоянные базы в своих новых странах-членах.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас страны находятся в процессе ратификации своих заявок на вступление в Североатлантический альянс. По данным на 23 августа, заявки ратифицировали 23 страны из 30. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.