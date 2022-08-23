https://ria.ru/20220823/nato-1811506487.html

В Финляндии оппозиция предложила создать в стране базу НАТО

В Финляндии оппозиция предложила создать в стране базу НАТО - РИА Новости, 23.08.2022

В Финляндии оппозиция предложила создать в стране базу НАТО

Коалиционная партия Финляндии, находящаяся в оппозиции, будет стремиться к созданию постоянной базы Североатлантического альянса в стране, заявил руководитель... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:51

2022-08-23T11:51

2022-08-23T11:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Коалиционная партия Финляндии, находящаяся в оппозиции, будет стремиться к созданию постоянной базы Североатлантического альянса в стране, заявил руководитель парламентской группы партии Кай Мюкканен.Парламентские выборы в Финляндии намечены на 2 апреля 2023 года."Мы должны решительно продвигать решение, при котором постоянные многонациональные функции НАТО, такие как региональный командный центр или центр передового опыта для Арктического региона, могли бы быть размещены в Финляндии", - сказал Мюкканен на летнем заседании парламентской группы, трансляция велась на сайте партии.По его словам, Финляндия должна стремиться стать надежным игроком Альянса, чья защита является для других стран-членов необременительной.Мюкканен считает, что у Финляндии есть реальные шансы получить базу НАТО не только из-за самой протяженной в Альянсе границы с Россией, но и из-за опыта Финляндии по защите Балтийского моря и Арктического региона.Как отмечает финская пресса, НАТО традиционно не развертывает активные постоянные базы в своих новых странах-членах.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас страны находятся в процессе ратификации своих заявок на вступление в Североатлантический альянс. По данным на 23 августа, заявки ратифицировали 23 страны из 30. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220822/finlyandiya-1811220310.html

https://ria.ru/20220818/vizy-1810479447.html

https://ria.ru/20220818/nato-1810620977.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, нато, россия, швеция