https://ria.ru/20220823/napadenie-1811543740.html
В Екатеринбурге двоих подростков будут судить за нападение на педагога
В Екатеринбурге двоих подростков будут судить за нападение на педагога - РИА Новости, 23.08.2022
В Екатеринбурге двоих подростков будут судить за нападение на педагога
Двоих подростков ждет суд за нападение на женщину и ее дочь в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:38
2022-08-23T13:38
2022-08-23T13:38
россия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
евгений куйвашев
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двоих подростков ждет суд за нападение на женщину и ее дочь в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным следствия, вечером 11 февраля в Екатеринбурге двое подростков в автобусе оскорбляли местную жительницу и избили ее. После они вышли из автобуса с потерпевшей, продолжив ее оскорблять, а также сломали ногу ее матери, которую девушка позвала на помощь."Следственными органами СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих молодых людей 2005 и 2004 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в хулиганстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, разбое и грабеже… Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ходе следствия была установлена причастность фигурантов к совершению преступлений против собственности, совершенных в 2021 году.Как ранее писал в соцсетях глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери - сотрясение мозга.
https://ria.ru/20220823/napadenie-1811472360.html
https://ria.ru/20220822/balashikha-1811361518.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), евгений куйвашев, происшествия
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Евгений Куйвашев, Происшествия
В Екатеринбурге двоих подростков будут судить за нападение на педагога
В Екатеринбурге двоих подростков будут судить за нападение на педагога и ее дочь