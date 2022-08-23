https://ria.ru/20220823/nalogi-1811546905.html

В Запорожской области компании избавили от двойного налогообложения

В Запорожской области компании избавили от двойного налогообложения - РИА Новости, 23.08.2022

В Запорожской области компании избавили от двойного налогообложения

Компании из ЛНР, ДНР, России и освобожденных регионов, работающие на территории Запорожской области, освобождены от двойного налогообложения, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:49

2022-08-23T13:49

2022-08-23T13:49

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Компании из ЛНР, ДНР, России и освобожденных регионов, работающие на территории Запорожской области, освобождены от двойного налогообложения, заявил РИА Новости представитель руководства налоговой службы Запорожской области."Принято постановление об избежании двойного налогообложения, что позволяет исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле товарами субъектами хозяйствования из других освобожденных регионов, из Донецкой и Луганской народных республик, а также компаниями из России",- сказал собеседник агентства.Кроме того, по словам представителя руководства службы, предусмотрена возможность уменьшения налога с оборота на суммы НДС, предъявленные российскими поставщиками топлива, что позволило уменьшить цены бензина и дизеля на заправках.

https://ria.ru/20220822/gumaktsiya-1811437513.html

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика