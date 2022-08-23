https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811525200.html

Сторонники партии "Шор" на митинге потребовали отставки президента Молдавии

Сторонники партии "Шор" на митинге потребовали отставки президента Молдавии - РИА Новости, 23.08.2022

Сторонники партии "Шор" на митинге потребовали отставки президента Молдавии

Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки главы республики Майи Санду,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:45

2022-08-23T12:45

2022-08-23T13:30

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки главы республики Майи Санду, обвиняют ее в "диктаторстве", передает корреспондент РИА Новости.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Сторонники Таубер собрались во вторник у здания администрации президента, поскольку уверены, что за арестом депутата стоит лично президент Санду. Многие из них носят футболки и кепки с надписью "Марина - политический заключенный"."Марина Таубер - политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", – заявили организаторы с импровизированной трибуны на ступенях администрации президента.Они попросили аккредитованных в Молдавии дипломатов обратить внимание на ситуацию в стране, поскольку, по их словам, оппозиция вновь сталкивается с политическими заказными делами.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

https://ria.ru/20220819/tauber-1810819975.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду, илан шор