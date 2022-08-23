https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811525200.html
Сторонники партии "Шор" на митинге потребовали отставки президента Молдавии
Сторонники партии "Шор" на митинге потребовали отставки президента Молдавии - РИА Новости, 23.08.2022
Сторонники партии "Шор" на митинге потребовали отставки президента Молдавии
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки главы республики Майи Санду,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:45
2022-08-23T12:45
2022-08-23T13:30
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки главы республики Майи Санду, обвиняют ее в "диктаторстве", передает корреспондент РИА Новости.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Сторонники Таубер собрались во вторник у здания администрации президента, поскольку уверены, что за арестом депутата стоит лично президент Санду. Многие из них носят футболки и кепки с надписью "Марина - политический заключенный"."Марина Таубер - политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", – заявили организаторы с импровизированной трибуны на ступенях администрации президента.Они попросили аккредитованных в Молдавии дипломатов обратить внимание на ситуацию в стране, поскольку, по их словам, оппозиция вновь сталкивается с политическими заказными делами.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html
https://ria.ru/20220819/tauber-1810819975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор
12:45 23.08.2022 (обновлено: 13:30 23.08.2022)
Сторонники партии "Шор" на митинге потребовали отставки президента Молдавии
Сторонники оппозиционной партии "Шор" потребовали отставки президента Молдавии Санду
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе сторонники оппозиционной партии "Шор" требуют отставки главы республики Майи Санду, обвиняют ее в "диктаторстве", передает корреспондент РИА Новости.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии
провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер
депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Сторонники Таубер собрались во вторник у здания администрации президента, поскольку уверены, что за арестом депутата стоит лично президент Санду. Многие из них носят футболки и кепки с надписью "Марина - политический заключенный".
"Марина Таубер - политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду
. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", – заявили организаторы с импровизированной трибуны на ступенях администрации президента.
Они попросили аккредитованных в Молдавии дипломатов обратить внимание на ситуацию в стране, поскольку, по их словам, оппозиция вновь сталкивается с политическими заказными делами.
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева
более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор
, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.