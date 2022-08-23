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В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 23.08.2022
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В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 23.08.2022
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартует на ереванской Площади Республики рядом со зданием правительства, передает корреспондент... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:10
2022-08-23T17:10
в мире
армения
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартует на ереванской Площади Республики рядом со зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовал армянский оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян, инициировавший Движение независимости, которое нацелено на то, чтобы в сентябре Пашинян уже ушел со своего поста.Перед началом митинга Казарян заявил, что рассчитывает на встречу с Пашиняном для обсуждения вопроса его отставки.Ранее в ходе брифинга Казарян заявил журналистам, что "страна стоит перед угрозой катастрофы" из-за готовности властей пойти на новые уступки Азербайджану, а жители ряда армянских населенных пунктов оказались перед угрозой депортации, причем "впервые армян в мирное время намерены депортировать армянские власти".По его словам, Движение независимости, стартующее 23 августа, в день принятия в 1990 году Декларации о независимости, должно завершиться 21 сентября, в день обретения Арменией в 1991 году независимости. То есть, как ранее заявлял политик, "минимум 21 сентября Никол Пашинян уже не должен быть премьер-министром".Казарян считает, что есть три конституционных способа отстранения премьера от власти – добровольная отставка, вмешательство генпрокурора и импичмент со стороны парламента. По его словам, окончательный митинг противников Пашиняна должен состояться у здания парламента во время обсуждения вопроса о его отстранении от власти.Прошло почти четыре месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220820/masis-1810897737.html
https://ria.ru/20220817/pozhar-1810328312.html
https://ria.ru/20220817/posolstvo-1810174184.html
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в мире, армения, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ереван
17:10 23.08.2022
 
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

В центре Еревана начался митинг с требованием отставки премьера Армении Пашиняна

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у резиденции президента в центре Еревана
Участники акции протеста у резиденции президента в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стартует на ереванской Площади Республики рядом со зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовал армянский оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян, инициировавший Движение независимости, которое нацелено на то, чтобы в сентябре Пашинян уже ушел со своего поста.
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Перед началом митинга Казарян заявил, что рассчитывает на встречу с Пашиняном для обсуждения вопроса его отставки.
Ранее в ходе брифинга Казарян заявил журналистам, что "страна стоит перед угрозой катастрофы" из-за готовности властей пойти на новые уступки Азербайджану, а жители ряда армянских населенных пунктов оказались перед угрозой депортации, причем "впервые армян в мирное время намерены депортировать армянские власти".
По его словам, Движение независимости, стартующее 23 августа, в день принятия в 1990 году Декларации о независимости, должно завершиться 21 сентября, в день обретения Арменией в 1991 году независимости. То есть, как ранее заявлял политик, "минимум 21 сентября Никол Пашинян уже не должен быть премьер-министром".
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Казарян считает, что есть три конституционных способа отстранения премьера от власти – добровольная отставка, вмешательство генпрокурора и импичмент со стороны парламента. По его словам, окончательный митинг противников Пашиняна должен состояться у здания парламента во время обсуждения вопроса о его отстранении от власти.
Прошло почти четыре месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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