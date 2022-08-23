https://ria.ru/20220823/minoborony-1811534869.html

Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777

Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 23.08.2022

Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777

Российские артиллеристы уничтожили за сутки семь украинских взводов РСЗО "Град" и гаубиц Д-30, а также две американские гаубицы М-777, сообщило во вторник... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:08

2022-08-23T13:08

2022-08-23T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красногоровка

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки семь украинских взводов РСЗО "Град" и гаубиц Д-30, а также две американские гаубицы М-777, сообщило во вторник Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск Донецкой народной республики, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html

донецкая народная республика

красногоровка

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецкая народная республика, красногоровка, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины