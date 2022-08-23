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Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/minoborony-1811534869.html
Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777
Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 23.08.2022
Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777
Российские артиллеристы уничтожили за сутки семь украинских взводов РСЗО "Град" и гаубиц Д-30, а также две американские гаубицы М-777, сообщило во вторник... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:08
2022-08-23T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красногоровка
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки семь украинских взводов РСЗО "Град" и гаубиц Д-30, а также две американские гаубицы М-777, сообщило во вторник Минобороны России."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск Донецкой народной республики, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811529900.html
донецкая народная республика
красногоровка
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, красногоровка, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:08 23.08.2022
 
Минобороны заявило об уничтожении двух американских гаубиц М-777

Минобороны заявило об уничтожении трех украинских взводов РСЗО "Град" и двух гаубиц М-777

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР возле 152-мм орудия 2А36 "Гиацинт-Б"
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР возле 152-мм орудия 2А36 Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР возле 152-мм орудия 2А36 "Гиацинт-Б" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки семь украинских взводов РСЗО "Град" и гаубиц Д-30, а также две американские гаубицы М-777, сообщило во вторник Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск Донецкой народной республики, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Бойцы союзных сил на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:56Специальная военная операция на Украине
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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