https://ria.ru/20220823/minoborony-1811529291.html
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на донецком направлении
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на донецком направлении - РИА Новости, 23.08.2022
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на донецком направлении
Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:54
2022-08-23T12:54
2022-08-23T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
авдеевка
артемовск
зайцево
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Успешно развивается наступление на донецком направлении. Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки. В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона "Опфор", - сказали в ведомстве.В районе Артемовска, уточнили в Минобороны, союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города.Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе Андреевки (Запорожская область) нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка (Херсонская область) и близлежащих населенных пунктов.
https://ria.ru/20220823/vks-1811532312.html
авдеевка
артемовск
зайцево
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"Разбито все, а зима подходит" – местные жители и военные о ситуация под Артемовском
"Разбито все, а зима подходит" – местные жители и военные о ситуация под Артемовском
2022-08-23T12:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, авдеевка, артемовск, зайцево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Артемовск, Зайцево, Вооруженные силы Украины
12:54 23.08.2022 (обновлено: 18:25 23.08.2022)
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на донецком направлении
Минобороны: союзные силы контролируют более 75 процентов территории Марьинки