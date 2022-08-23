https://ria.ru/20220823/minoborony-1811529291.html

В Минобороны рассказали об успешном наступлении на донецком направлении

В Минобороны рассказали об успешном наступлении на донецком направлении - РИА Новости, 23.08.2022

В Минобороны рассказали об успешном наступлении на донецком направлении

Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:54

2022-08-23T12:54

2022-08-23T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

авдеевка

артемовск

зайцево

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."Успешно развивается наступление на донецком направлении. Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки. В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона "Опфор", - сказали в ведомстве.В районе Артемовска, уточнили в Минобороны, союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города.Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе Андреевки (Запорожская область) нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка (Херсонская область) и близлежащих населенных пунктов.

https://ria.ru/20220823/vks-1811532312.html

авдеевка

артемовск

зайцево

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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"Разбито все, а зима подходит" – местные жители и военные о ситуация под Артемовском "Разбито все, а зима подходит" – местные жители и военные о ситуация под Артемовском 2022-08-23T12:54 true PT2M45S

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, авдеевка, артемовск, зайцево, вооруженные силы украины