https://ria.ru/20220823/metro-1811645492.html
В Москве увеличили число станций метро, где раздают воду из-за жары
В Москве увеличили число станций метро, где раздают воду из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве увеличили число станций метро, где раздают воду из-за жары
Число станций метро Москвы, где раздают бутылки с водой из-за жары, увеличили, а также раздача воды организована на вокзалах и станциях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:51
2022-08-23T17:51
2022-08-23T17:58
москва
общество
департамент транспорта г. москвы
центральная пригородная пассажирская компания
мытищи
подольск
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число станций метро Москвы, где раздают бутылки с водой из-за жары, увеличили, а также раздача воды организована на вокзалах и станциях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.С 12.00 раздают бутылки с водой на автостанции "Орехово" и на станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку 5 станций, где с 17.00 раздаем воду: Баррикадная, Улица 1905 года, Водный стадион, Аэропорт, Сокол", - говорится в сообщении.Отмечается, что прохладную питьевую воду перевозчик ЦППК раздает в вечерние часы пик на вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском. А также на станциях: Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Щербинка, Нижегородская, Домодедово, Люберцы-1, Солнечная, Апрелевка, Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино, Павшино.
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москва
мытищи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, департамент транспорта г. москвы, центральная пригородная пассажирская компания, мытищи, подольск
Москва, Общество, Департамент транспорта г. Москвы, Центральная пригородная пассажирская компания, Мытищи, Подольск
17:51 23.08.2022 (обновлено: 17:58 23.08.2022)
В Москве увеличили число станций метро, где раздают воду из-за жары
В Москве из-за жары раздают воду в метро, на железнодорожных вокзалах и станциях