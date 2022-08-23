https://ria.ru/20220823/metro-1811645492.html

В Москве увеличили число станций метро, где раздают воду из-за жары

В Москве увеличили число станций метро, где раздают воду из-за жары - РИА Новости, 23.08.2022

В Москве увеличили число станций метро, где раздают воду из-за жары

Число станций метро Москвы, где раздают бутылки с водой из-за жары, увеличили, а также раздача воды организована на вокзалах и станциях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:51

2022-08-23T17:51

2022-08-23T17:58

москва

общество

департамент транспорта г. москвы

центральная пригородная пассажирская компания

мытищи

подольск

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Число станций метро Москвы, где раздают бутылки с водой из-за жары, увеличили, а также раздача воды организована на вокзалах и станциях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.С 12.00 раздают бутылки с водой на автостанции "Орехово" и на станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку 5 станций, где с 17.00 раздаем воду: Баррикадная, Улица 1905 года, Водный стадион, Аэропорт, Сокол", - говорится в сообщении.Отмечается, что прохладную питьевую воду перевозчик ЦППК раздает в вечерние часы пик на вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском. А также на станциях: Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Щербинка, Нижегородская, Домодедово, Люберцы-1, Солнечная, Апрелевка, Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино, Павшино.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811463393.html

москва

мытищи

подольск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, департамент транспорта г. москвы, центральная пригородная пассажирская компания, мытищи, подольск