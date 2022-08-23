https://ria.ru/20220823/mery-1811609434.html

Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет

Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет - РИА Новости, 23.08.2022

Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет

Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодня не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:26

2022-08-23T16:26

2022-08-23T16:26

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодня не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства."Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806698156.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова