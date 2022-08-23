https://ria.ru/20220823/mery-1811609434.html
Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет
Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет - РИА Новости, 23.08.2022
Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет
Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодня не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:26
2022-08-23T16:26
2022-08-23T16:26
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодня не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства."Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220802/koronavirus-1806698156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет
Роспотребнадзор: вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах не нужно