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Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет - РИА Новости, 23.08.2022
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Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет
Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет - РИА Новости, 23.08.2022
Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет
Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодня не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:26
2022-08-23T16:26
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодня не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства."Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - говорится в сообщении.
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
16:26 23.08.2022
 
Попова: необходимости вводить противоэпидемические меры в школах нет

Роспотребнадзор: вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах не нужно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодня не требуется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.
"Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - говорится в сообщении.
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РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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