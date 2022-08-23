https://ria.ru/20220823/marin-1811633863.html

Премьер Финляндии извинилась за фото с вечеринки из официальной резиденции

Премьер Финляндии извинилась за фото с вечеринки из официальной резиденции - РИА Новости, 23.08.2022

Премьер Финляндии извинилась за фото с вечеринки из официальной резиденции

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во вторник извинилась за фотографию, сделанную на частной вечеринки, которую она устроила в своей официальной резиденции... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:14

2022-08-23T17:14

2022-08-23T17:14

в мире

санна марин

саули ниинисте

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин во вторник извинилась за фотографию, сделанную на частной вечеринки, которую она устроила в своей официальной резиденции во время отпуска.Фотографии распространились во вторник в социальных сетях и привлекли внимание журналистов после опубликованных на прошлой неделе видео с танцами главы кабмина. На фотографиях нет премьер-министра. Две полураздетые женщины целуются на летнем пляже и держат перед грудью табличку с надписью "Финляндия"."Я думаю, что эта фотография не соответствует действительности. Я извиняюсь, я думаю, что это фото не должно было быть сделано", — сказала Марин журналистам во вторник на пресс-брифинге по случаю конференции глав финских зарубежных миссий.Марин подтвердил, что фотография сделана в резиденции премьер-министра в Кесаранте в воскресенье после музыкального фестиваля Ruisrock."Были в сауне, купались, проводили время в сауне и во дворе", — рассказала Марин.По её словам, это была единственная личная вечеринка, которую она организовала в Кесаранте во время своего отпуска.Во вторник на этом же мероприятии выступал президент Финляндии Саули Ниинистё, которого попросили прокомментировать видео с танцами Санны Марин. "Думаю, в ту ночь ничего существенного не произошло", — заявил президент.Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.

https://ria.ru/20220822/test-1811376439.html

https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html

https://ria.ru/20220823/vizy-1811528702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, санна марин, саули ниинисте, финляндия