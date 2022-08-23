Рейтинг@Mail.ru
Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание" - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20220823/marafon-1811646155.html
Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание"
Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание" - РИА Новости, 23.08.2022
Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание"
Жителей Ростовской области приглашают принять участие в федеральном просветительском марафоне российского общества "Знание", сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:53
2022-08-23T17:53
ростовская область
игорь гуськов
ростовская область
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811645635_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_565c13a4e0f894704f24ac5176076fe1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Жителей Ростовской области приглашают принять участие в федеральном просветительском марафоне российского общества "Знание", сообщает правительство региона.В течение марафона, который пройдет с 31 августа по 2 сентября, зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов, свыше 120 часов просветительского контента, а также премьера просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих - отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса."Площадками просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая будет освещать определенную тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.В Москве работа студии будет посвящена теме "Знание. Сила", в Санкт-Петербурге - "Знание. Сделано в России", в Нижнем Новгороде - "Знание. Наследие России", в Камчатском крае - "Знание. Экология". "Впервые один из треков марафона - "Знание. Мы вместе" - будет организован на площадке в Луганске в ЛНР: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет", - отметил Гуськов.Зрители смогут увидеть выступления спикеров просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе российского общества "Знание" в соцсети "ВКонтакте". Для участия в нем нужно пройти творческий конкурс - опубликовать в соцсети "ВКонтакте" пост с интересным фактом о России в любом формате, отметить аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Зарегистрировавшись на сайте, нужно приложить к форме регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победителей отберет экспертный совет конкурса.
https://ria.ru/20220817/kultura-1810172786.html
ростовская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811645635_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_5364eb0efbd116a519ad5b0267cc4c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь гуськов, ростовская область, россия, москва
Ростовская область , Игорь Гуськов, Ростовская область, Россия, Москва
17:53 23.08.2022
 
Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание"

Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в просветительском марафоне "Знание"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМарафон "Новое знание"
Марафон Новое знание - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Марафон "Новое знание". Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Жителей Ростовской области приглашают принять участие в федеральном просветительском марафоне российского общества "Знание", сообщает правительство региона.
В течение марафона, который пройдет с 31 августа по 2 сентября, зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов, свыше 120 часов просветительского контента, а также премьера просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих - отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса.
"Площадками просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая будет освещать определенную тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
В Москве работа студии будет посвящена теме "Знание. Сила", в Санкт-Петербурге - "Знание. Сделано в России", в Нижнем Новгороде - "Знание. Наследие России", в Камчатском крае - "Знание. Экология". "Впервые один из треков марафона - "Знание. Мы вместе" - будет организован на площадке в Луганске в ЛНР: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет", - отметил Гуськов.
Зрители смогут увидеть выступления спикеров просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе российского общества "Знание" в соцсети "ВКонтакте". Для участия в нем нужно пройти творческий конкурс - опубликовать в соцсети "ВКонтакте" пост с интересным фактом о России в любом формате, отметить аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Зарегистрировавшись на сайте, нужно приложить к форме регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победителей отберет экспертный совет конкурса.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
17 августа, 11:37Ростовская область
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры
 
Ростовская областьИгорь ГуськовРостовская областьРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала