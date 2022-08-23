https://ria.ru/20220823/marafon-1811646155.html

Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание"

Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание" - РИА Новости, 23.08.2022

Жителей Ростовской области пригласили поучаствовать в марафоне "Знание"

Жителей Ростовской области приглашают принять участие в федеральном просветительском марафоне российского общества "Знание", сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:53

2022-08-23T17:53

2022-08-23T17:53

ростовская область

игорь гуськов

ростовская область

россия

москва

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Жителей Ростовской области приглашают принять участие в федеральном просветительском марафоне российского общества "Знание", сообщает правительство региона.В течение марафона, который пройдет с 31 августа по 2 сентября, зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов, свыше 120 часов просветительского контента, а также премьера просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих - отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса."Площадками просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая будет освещать определенную тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.В Москве работа студии будет посвящена теме "Знание. Сила", в Санкт-Петербурге - "Знание. Сделано в России", в Нижнем Новгороде - "Знание. Наследие России", в Камчатском крае - "Знание. Экология". "Впервые один из треков марафона - "Знание. Мы вместе" - будет организован на площадке в Луганске в ЛНР: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет", - отметил Гуськов.Зрители смогут увидеть выступления спикеров просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе российского общества "Знание" в соцсети "ВКонтакте". Для участия в нем нужно пройти творческий конкурс - опубликовать в соцсети "ВКонтакте" пост с интересным фактом о России в любом формате, отметить аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Зарегистрировавшись на сайте, нужно приложить к форме регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победителей отберет экспертный совет конкурса.

https://ria.ru/20220817/kultura-1810172786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь гуськов, ростовская область, россия, москва