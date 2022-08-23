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Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней - РИА Новости, 23.08.2022
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Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней - РИА Новости, 23.08.2022
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в течение следующих нескольких дней, если переговоры увенчаются успехом, заявил во вторник генеральный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:39
2022-08-23T20:21
в мире
магатэ
европа
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ВЕНА, 23 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в течение следующих нескольких дней, если переговоры увенчаются успехом, заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Ранее Гросси заявлял, что лично возглавит эту миссию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, магатэ, европа
В мире, МАГАТЭ, Европа
19:39 23.08.2022 (обновлено: 20:21 23.08.2022)
 
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней

Глава МАГАТЭ Гросси: миссия агентства на ЗАЭС может состояться через несколько дней

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 23 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в течение следующих нескольких дней, если переговоры увенчаются успехом, заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Ранее Гросси заявлял, что лично возглавит эту миссию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:24
Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС
 
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