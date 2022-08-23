https://ria.ru/20220823/magate-1811680906.html

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней - РИА Новости, 23.08.2022

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в течение следующих нескольких дней, если переговоры увенчаются успехом, заявил во вторник генеральный... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:39

2022-08-23T19:39

2022-08-23T20:21

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ВЕНА, 23 авг - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в течение следующих нескольких дней, если переговоры увенчаются успехом, заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я продолжаю очень активные и интенсивные консультации со всеми сторонами, чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Ранее Гросси заявлял, что лично возглавит эту миссию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220822/antonov-1811426242.html

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в мире, магатэ, европа