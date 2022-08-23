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Глава МИД Франции обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2022
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Глава МИД Франции обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава МИД Франции обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2022
Глава МИД Франции обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:55
2022-08-23T14:55
в мире
россия
франция
катрин колонна
энергодар
киев
магатэ
запорожская аэс
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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.Телефонный разговор главы МИД Франции и России состоялся во вторник утром."Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС... Министр (Катрин Колонна - ред.) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - сообщается в коммюнике.Отмечается, что Колонна приняла к сведению подтверждение принципиального согласия России по этому вопросу, а также обязательство Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии.Разговору министров иностранных дел двух стран предшествовала телефонная беседа Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которая состоялась в прошлую пятницу. Президенты Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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россия
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энергодар
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в мире, россия, франция, катрин колонна, энергодар, киев, магатэ, запорожская аэс, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Франция, Катрин Колонна, Энергодар, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Лавров
14:55 23.08.2022
 
Глава МИД Франции обсудила с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МИД Франции согласовала с Лавровым направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Телефонный разговор главы МИД Франции и России состоялся во вторник утром.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на ЗАЭС
"Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС... Министр (Катрин Колонна - ред.) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - сообщается в коммюнике.
Отмечается, что Колонна приняла к сведению подтверждение принципиального согласия России по этому вопросу, а также обязательство Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии.
Разговору министров иностранных дел двух стран предшествовала телефонная беседа Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которая состоялась в прошлую пятницу. Президенты Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:57Специальная военная операция на Украине
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:59
В Запорожской области ждут миссию МАГАТЭ на АЭС
 
В миреРоссияФранцияКатрин КолоннаЭнергодарКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСЭммануэль МакронВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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