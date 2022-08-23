https://ria.ru/20220823/lazarev-1811565797.html

Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции

Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции - РИА Новости, 23.08.2022

Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции

Сергей Лазарев в своей социальной сети обрушился с критикой на российские СМИ, которые в заголовках двусмысленно написали о его отъезде из России. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:19

2022-08-23T15:19

2022-08-23T15:19

шоубиз

сергей лазарев

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сергей Лазарев в своей социальной сети обрушился с критикой на российские СМИ, которые в заголовках двусмысленно написали о его отъезде из России. В перечне заголовков СМИ значились, например, "Россияне прощаются с Сергеем Лазаревым", "Сергей Лазарев попрощался со своими фанатами из России", "Последние концерты: Сергей Лазарев попрощался с российскими фанатами". Некоторые СМИ обыграли анонс нового шоу Лазарева, представив это в качестве эмиграции исполнителя. "Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!" — написал в анонсе артист. Ранее Лазарев в интервью РИА Новости призвал ввести ответственность для СМИ, которые недобросовестно подают информацию об артистах. Лазарев планировал начать гастрольный тур с новой программой "Я не боюсь" весной, однако перенес премьеру.

https://ria.ru/20220504/lazarev-1786788586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сергей лазарев