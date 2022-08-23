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Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции - РИА Новости, 23.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220823/lazarev-1811565797.html
Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции
Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции - РИА Новости, 23.08.2022
Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции
Сергей Лазарев в своей социальной сети обрушился с критикой на российские СМИ, которые в заголовках двусмысленно написали о его отъезде из России. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:19
2022-08-23T15:19
шоубиз
сергей лазарев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сергей Лазарев в своей социальной сети обрушился с критикой на российские СМИ, которые в заголовках двусмысленно написали о его отъезде из России. В перечне заголовков СМИ значились, например, "Россияне прощаются с Сергеем Лазаревым", "Сергей Лазарев попрощался со своими фанатами из России", "Последние концерты: Сергей Лазарев попрощался с российскими фанатами". Некоторые СМИ обыграли анонс нового шоу Лазарева, представив это в качестве эмиграции исполнителя. "Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!" — написал в анонсе артист. Ранее Лазарев в интервью РИА Новости призвал ввести ответственность для СМИ, которые недобросовестно подают информацию об артистах. Лазарев планировал начать гастрольный тур с новой программой "Я не боюсь" весной, однако перенес премьеру.
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сергей лазарев
Шоубиз, Сергей Лазарев
15:19 23.08.2022
 
Лазарев отчитал СМИ за ложь о его эмиграции

Сергей Лазарев отчитал СМИ за заголовки о его эмиграции

© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе!
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сергей Лазарев в своей социальной сети обрушился с критикой на российские СМИ, которые в заголовках двусмысленно написали о его отъезде из России.
"Можно спросить, что они там употребляют? Я объявляю тур по России, а они, видимо, в какой-то другой реальности живут", – написал певец и прикрепил скрин сюжета из "Яндекс. Новости".
В перечне заголовков СМИ значились, например, "Россияне прощаются с Сергеем Лазаревым", "Сергей Лазарев попрощался со своими фанатами из России", "Последние концерты: Сергей Лазарев попрощался с российскими фанатами".
Некоторые СМИ обыграли анонс нового шоу Лазарева, представив это в качестве эмиграции исполнителя.
"Пятого и девятого сентября в Сочи и Анапе два прощальных концерта шоу N-Tour. Месяц до премьеры шоу "Я не боюсь" в Минске!" — написал в анонсе артист.
Ранее Лазарев в интервью РИА Новости призвал ввести ответственность для СМИ, которые недобросовестно подают информацию об артистах.
Лазарев планировал начать гастрольный тур с новой программой "Я не боюсь" весной, однако перенес премьеру.
Сергей Лазарев на шоу Ну-ка, все вместе!
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