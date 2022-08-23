https://ria.ru/20220823/kvartiry-1811690555.html
Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди
Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди - РИА Новости, 23.08.2022
Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил о выделении квартир вне очереди семьям с восьмью и более детьми, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:26
2022-08-23T20:26
2022-08-23T20:26
ярославская область
общество
жилье
ярославская область
дети
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил о выделении квартир вне очереди семьям с восьмью и более детьми, сообщает правительство региона.В Ярославской области насчитывается девять таких семей. Правительство региона информирует, что соответствующее решение по поддержке семей с восемью и более детьми врио губернатора объявил на социально-экономическом форуме "Стратегия – работа на результат"."Такие семьи получат жилье уже в следующем году. Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей. Конечно, бюджетные ресурсы не безграничны. Но сейчас мы делаем первый серьезный шаг, чтобы вне зависимости от очереди, люди, у которых много детей, получали квартиры сразу", - цитирует главу региона.Также на форуме врио губернатора объявил об увеличении размера ежемесячной губернаторской стипендии для одаренных детей с 1 до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты их педагогам и тренерам - с 10 до 20 тысяч.Врио губернатора подчеркнул, все социально важные проекты для жителей будут продолжены.
https://ria.ru/20220823/stipendiya-1811674770.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, ярославская область, дети
Ярославская область, Общество, Жилье, Ярославская область, Дети
Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди
Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил о выделении квартир вне очереди семьям с восьмью и более детьми, сообщает правительство региона.
В Ярославской области
насчитывается девять таких семей. Правительство региона информирует, что соответствующее решение по поддержке семей с восемью и более детьми врио губернатора объявил на социально-экономическом форуме "Стратегия – работа на результат".
"Такие семьи получат жилье уже в следующем году. Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей. Конечно, бюджетные ресурсы не безграничны. Но сейчас мы делаем первый серьезный шаг, чтобы вне зависимости от очереди, люди, у которых много детей, получали квартиры сразу", - цитирует главу региона.
Также на форуме врио губернатора объявил об увеличении размера ежемесячной губернаторской стипендии для одаренных детей с 1 до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты их педагогам и тренерам - с 10 до 20 тысяч.
Врио губернатора подчеркнул, все социально важные проекты для жителей будут продолжены.