https://ria.ru/20220823/kvartiry-1811690555.html

Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди

Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди - РИА Новости, 23.08.2022

Ярославские семьи с восемью и более детьми получат квартиры вне очереди

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил о выделении квартир вне очереди семьям с восьмью и более детьми, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:26

2022-08-23T20:26

2022-08-23T20:26

ярославская область

общество

жилье

ярославская область

дети

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил о выделении квартир вне очереди семьям с восьмью и более детьми, сообщает правительство региона.В Ярославской области насчитывается девять таких семей. Правительство региона информирует, что соответствующее решение по поддержке семей с восемью и более детьми врио губернатора объявил на социально-экономическом форуме "Стратегия – работа на результат"."Такие семьи получат жилье уже в следующем году. Мы будем расширять меры поддержки для всех многодетных семей. Конечно, бюджетные ресурсы не безграничны. Но сейчас мы делаем первый серьезный шаг, чтобы вне зависимости от очереди, люди, у которых много детей, получали квартиры сразу", - цитирует главу региона.Также на форуме врио губернатора объявил об увеличении размера ежемесячной губернаторской стипендии для одаренных детей с 1 до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты их педагогам и тренерам - с 10 до 20 тысяч.Врио губернатора подчеркнул, все социально важные проекты для жителей будут продолжены.

https://ria.ru/20220823/stipendiya-1811674770.html

ярославская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жилье, ярославская область, дети