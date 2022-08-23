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Официальный курс доллара на среду составил 59,9 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 59,9 рубля - РИА Новости, 23.08.2022
Официальный курс доллара на среду составил 59,9 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 15,44 копейки - до 59,8963 рубля, курс евро снизился на 20,40 копейки, до 59,3304... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:31
2022-08-23T16:31
2022-08-23T16:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 15,44 копейки - до 59,8963 рубля, курс евро снизился на 20,40 копейки, до 59,3304 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс доллара, евро, рубль, курс рубля, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Курс доллара, евро, Рубль, Курс рубля, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс доллара на среду составил 59,9 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 59,9 рубля, евро — 59,33