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Кураева оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 23.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html
Кураева оштрафовали за дискредитацию армии
Кураева оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 23.08.2022
Кураева оштрафовали за дискредитацию армии
Никулинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева по административному делу о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:49
2022-08-23T16:38
андрей кураев
русская православная церковь
москва
россия
происшествия
вооруженные силы рф
религия
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Кураева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" – ред.), и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости сам Кураев, дело было заведено из-за публикации, которую он сделал в апреле в "Живом журнале". По его словам, во вторник состоялось уже третье заседание суда по этому делу, все ходатайства адвоката были отклонены. "Я против экстремизма, а меня судят как экстремиста", - добавил он.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Кураева, известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ. В патриаршем указе говорилось, что запрет введен в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося весной 2020-го от коронавируса.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика. После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана.Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения. Патриарх Кирилл в апреле утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступления в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".
https://ria.ru/20220822/diskreditatsiya-1811240957.html
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андрей кураев, русская православная церковь, москва, россия, происшествия, вооруженные силы рф
Андрей Кураев, Русская православная церковь, Москва, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Религия
15:49 23.08.2022 (обновлено: 16:38 23.08.2022)
 
Кураева оштрафовали за дискредитацию армии

Протодиакона Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Андрей Кураев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Кураева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" – ред.), и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Как сообщил РИА Новости сам Кураев, дело было заведено из-за публикации, которую он сделал в апреле в "Живом журнале". По его словам, во вторник состоялось уже третье заседание суда по этому делу, все ходатайства адвоката были отклонены. "Я против экстремизма, а меня судят как экстремиста", - добавил он.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Кураева, известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ. В патриаршем указе говорилось, что запрет введен в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося весной 2020-го от коронавируса.
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика. После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана.
Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения. Патриарх Кирилл в апреле утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступления в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".
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РелигияАндрей КураевРусская православная церковьМоскваРоссияПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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