https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html

Кураева оштрафовали за дискредитацию армии

Кураева оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 23.08.2022

Кураева оштрафовали за дискредитацию армии

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева по административному делу о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:49

2022-08-23T15:49

2022-08-23T16:38

андрей кураев

русская православная церковь

москва

россия

происшествия

вооруженные силы рф

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748238_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_a010ac35b2c73e7c12f60e82d11523f7.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Кураева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" – ред.), и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости сам Кураев, дело было заведено из-за публикации, которую он сделал в апреле в "Живом журнале". По его словам, во вторник состоялось уже третье заседание суда по этому делу, все ходатайства адвоката были отклонены. "Я против экстремизма, а меня судят как экстремиста", - добавил он.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно запретил в служении протодиакона Кураева, известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ. В патриаршем указе говорилось, что запрет введен в связи с публичным оскорблением памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося весной 2020-го от коронавируса.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика. После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана.Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения. Патриарх Кирилл в апреле утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступления в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви".

https://ria.ru/20220822/diskreditatsiya-1811240957.html

https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей кураев, русская православная церковь, москва, россия, происшествия, вооруженные силы рф