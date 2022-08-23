https://ria.ru/20220823/krym-1811469409.html

В Крыму назвали саммит "Крымская платформа" шабашем

В Крыму назвали саммит "Крымская платформа" шабашем - РИА Новости, 23.08.2022

В Крыму назвали саммит "Крымская платформа" шабашем

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал шабашем и клоунадой собираемый киевской властью международный саммит... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:14

2022-08-23T09:14

2022-08-23T19:38

в мире

республика крым

украина

эйваз умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал шабашем и клоунадой собираемый киевской властью международный саммит "Крымской платформы".Второй международный саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Сегодня собирается очередной шабаш и клоунада в виде "Крымской платформы". Крым цивилизационно и юридически является частью России, его статус определен и изменению не подлежит. Выбор крымчан отвечает исторической и ментальной связи с Россией. Никто не имеет права ставить под вопрос российский статус Крыма", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, в саммите ожидается участие представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"*."От лица всех крымских татар и крымчан в целом, хочу открыто заявить о том, что мы категорически против, дабы нашу судьбу решали представители стран, которые враждебны Российской Федерации, тем более под модераторством фашистского режима Украины", - сказал Умеров.По его словам, ни один из представителей меджлиса* не уполномочен выступать от имени крымскотатарского народа.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России"Крымские татары у себя на Родине, в составе России прекрасно себя чувствуют, и свой исторический выбор сделали в 2014 году, вернувшись в состав многонациональной России абсолютным большинством. Крымскотатарский народ запрещает выступать на преступных платформах от его имени и решать его судьбу", - подчеркнул Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220820/krym-1810912005.html

https://ria.ru/20220822/krym-1811190927.html

https://ria.ru/20220811/krym-1808763780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, республика крым, украина, эйваз умеров