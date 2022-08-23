https://ria.ru/20220823/kran-1811448015.html

Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана

Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана - РИА Новости, 23.08.2022

Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана

Большинство россиян пользуются водопроводной водой, однако бывают случаи, когда воду из-под крана пить нельзя. Об этом рассказала "Прайму" биохимик "БВТ Барьер" РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T02:15

2022-08-23T02:15

2022-08-23T02:15

общество

россия

мария кулешова

вода

здоровье

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство россиян пользуются водопроводной водой, однако бывают случаи, когда воду из-под крана пить нельзя. Об этом рассказала "Прайму" биохимик "БВТ Барьер" Мария Кулешова.По ее словам, в разных регионах России качество воды отличается. Если жидкость в кране жесткая, она содержит избыток солей кальция и магния, которые влияют на образование камней в почках и мочевом пузыре. Употребление мягкой воды, где недостаточно минералов, приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов.Также специалисты зафиксировали избыток мышьяка и меди в небольших населенных пунктах. Накопление этих веществ в организме серьезно ухудшает здоровье человека, подчеркнула Кулешова. Она отметила, что системы очистки в больших городах также могут влиять на состав воды. Попадание в жидкость хлора и оксида железа опасно для организма.Для определения наличия в воде вредных веществ Кулешова советует прокипятить жидкость в чайнике."Если в нем быстро образуется накипь, то вода содержит избыток кальциевых и магниевых солей. Налет рыжего оттенка — избыток оксида железа. Практически полное отсутствие налета в чайнике, используемом годами, может свидетельствовать о низком содержании минералов в воде", — подытожила эксперт.

https://ria.ru/20220807/voda-1807799652.html

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общество, россия, мария кулешова, вода, здоровье