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Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана - РИА Новости, 23.08.2022
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Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана
Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана - РИА Новости, 23.08.2022
Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана
Большинство россиян пользуются водопроводной водой, однако бывают случаи, когда воду из-под крана пить нельзя. Об этом рассказала "Прайму" биохимик "БВТ Барьер" РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T02:15
2022-08-23T02:15
общество
россия
мария кулешова
вода
здоровье
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство россиян пользуются водопроводной водой, однако бывают случаи, когда воду из-под крана пить нельзя. Об этом рассказала "Прайму" биохимик "БВТ Барьер" Мария Кулешова.По ее словам, в разных регионах России качество воды отличается. Если жидкость в кране жесткая, она содержит избыток солей кальция и магния, которые влияют на образование камней в почках и мочевом пузыре. Употребление мягкой воды, где недостаточно минералов, приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов.Также специалисты зафиксировали избыток мышьяка и меди в небольших населенных пунктах. Накопление этих веществ в организме серьезно ухудшает здоровье человека, подчеркнула Кулешова. Она отметила, что системы очистки в больших городах также могут влиять на состав воды. Попадание в жидкость хлора и оксида железа опасно для организма.Для определения наличия в воде вредных веществ Кулешова советует прокипятить жидкость в чайнике."Если в нем быстро образуется накипь, то вода содержит избыток кальциевых и магниевых солей. Налет рыжего оттенка — избыток оксида железа. Практически полное отсутствие налета в чайнике, используемом годами, может свидетельствовать о низком содержании минералов в воде", — подытожила эксперт.
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общество, россия, мария кулешова, вода, здоровье
Общество, Россия, Мария Кулешова, Вода, Здоровье
02:15 23.08.2022
 
Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана

Биохимик Кулешова заявила об образовании камней в почках из-за жесткой воды из-под крана

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкКошка пьет воду из-под крана
Кошка пьет воду из-под крана - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кошка пьет воду из-под крана. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство россиян пользуются водопроводной водой, однако бывают случаи, когда воду из-под крана пить нельзя. Об этом рассказала "Прайму" биохимик "БВТ Барьер" Мария Кулешова.
По ее словам, в разных регионах России качество воды отличается. Если жидкость в кране жесткая, она содержит избыток солей кальция и магния, которые влияют на образование камней в почках и мочевом пузыре. Употребление мягкой воды, где недостаточно минералов, приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов.
Также специалисты зафиксировали избыток мышьяка и меди в небольших населенных пунктах. Накопление этих веществ в организме серьезно ухудшает здоровье человека, подчеркнула Кулешова. Она отметила, что системы очистки в больших городах также могут влиять на состав воды. Попадание в жидкость хлора и оксида железа опасно для организма.
Для определения наличия в воде вредных веществ Кулешова советует прокипятить жидкость в чайнике.
"Если в нем быстро образуется накипь, то вода содержит избыток кальциевых и магниевых солей. Налет рыжего оттенка — избыток оксида железа. Практически полное отсутствие налета в чайнике, используемом годами, может свидетельствовать о низком содержании минералов в воде", — подытожила эксперт.
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ОбществоРоссияМария КулешоваВодаЗдоровье
 
 
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