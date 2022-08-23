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В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен - РИА Новости, 23.08.2022
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В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен
В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен - РИА Новости, 23.08.2022
В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен
Суд в Красноярске отменил "арест" кота по кличке Русский Бэтмен в связи с его пропажей, сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:12
2022-08-23T15:35
россия
красноярский край
домашний питомец
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КРАСНОЯРСК, 23 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске отменил "арест" кота по кличке Русский Бэтмен в связи с его пропажей, сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края.Ранее хозяйка кота Татьяна Белоусова обратилась в суд с иском об истребовании имущества из незаконного владения - своего кота, который, по ее данным, потерялся при переезде и затем попал в руки хозяйки приюта для животных "Империя успеха" Кристине Газизьяновой. По словам опасавшейся за его здоровье Белоусовой, та добровольно отдавать кота не желала, и суд постановил вернуть зверя его владелице на "ответственное хранение" до рассмотрения иска.Отмечается, что помимо прекращения производства мировой судья отказал истцу в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика, так как кота у ответчика не обнаружено.
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россия, красноярский край, домашний питомец
Россия, Красноярский край, Домашний питомец
15:12 23.08.2022 (обновлено: 15:35 23.08.2022)
 
В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен

В Красноярске пропал "арестованный" кот породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен

© МВД по Красноярскому краюПриют "Империя успеха" в Красноярске
Приют Империя успеха в Красноярске
© МВД по Красноярскому краю
Приют "Империя успеха" в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске отменил "арест" кота по кличке Русский Бэтмен в связи с его пропажей, сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края.
Ранее хозяйка кота Татьяна Белоусова обратилась в суд с иском об истребовании имущества из незаконного владения - своего кота, который, по ее данным, потерялся при переезде и затем попал в руки хозяйки приюта для животных "Империя успеха" Кристине Газизьяновой. По словам опасавшейся за его здоровье Белоусовой, та добровольно отдавать кота не желала, и суд постановил вернуть зверя его владелице на "ответственное хранение" до рассмотрения иска.
"Мировой судья... прекратил исполнительное производство по делу о принятии обеспечительных мер - наложение ареста на имущество (кота породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмэн) в связи с отсутствием животного у ответчика - Кристины Газизьяновой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо прекращения производства мировой судья отказал истцу в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика, так как кота у ответчика не обнаружено.
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 18:39Культура
Академия русского балета имени Вагановой сообщила о пропаже кота
 
РоссияКрасноярский крайДомашний питомец
 
 
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