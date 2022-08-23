https://ria.ru/20220823/kot-1811570700.html

В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен

В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен - РИА Новости, 23.08.2022

В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен

Суд в Красноярске отменил "арест" кота по кличке Русский Бэтмен в связи с его пропажей, сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:12

2022-08-23T15:12

2022-08-23T15:35

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красноярский край

домашний питомец

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КРАСНОЯРСК, 23 авг – РИА Новости. Суд в Красноярске отменил "арест" кота по кличке Русский Бэтмен в связи с его пропажей, сообщается в Telegram-канале судов Красноярского края.Ранее хозяйка кота Татьяна Белоусова обратилась в суд с иском об истребовании имущества из незаконного владения - своего кота, который, по ее данным, потерялся при переезде и затем попал в руки хозяйки приюта для животных "Империя успеха" Кристине Газизьяновой. По словам опасавшейся за его здоровье Белоусовой, та добровольно отдавать кота не желала, и суд постановил вернуть зверя его владелице на "ответственное хранение" до рассмотрения иска.Отмечается, что помимо прекращения производства мировой судья отказал истцу в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика, так как кота у ответчика не обнаружено.

https://ria.ru/20220822/kot-1811396682.html

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россия, красноярский край, домашний питомец