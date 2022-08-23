https://ria.ru/20220823/kortunov-1811463093.html
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов - РИА Новости, 23.08.2022
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Глава города Чебоксары Олег Кортунов умер на 39-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:59
2022-08-23T07:59
2022-08-23T10:56
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чувашский государственный университет
совет федерации рф
чебоксарское городское собрание депутатов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Глава города Чебоксары Олег Кортунов умер на 39-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии."Скончался в понедельник вечером", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину смерти.Как пишут местные СМИ, это могла быть сердечная недостаточность.Кортунов родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. Работал на ведущих промышленных предприятиях города, пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора. В 2015 году его избрали в Чебоксарское городское Собрание депутатов, он был членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации. С октября 2020 года стал председателем горсобрания и главой Чебоксар.
https://ria.ru/20220726/donbass-1805148741.html
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чебоксары, россия, чувашский государственный университет, совет федерации рф, чебоксарское городское собрание депутатов
Чебоксары, Россия, Чувашский государственный университет, Совет Федерации РФ, Чебоксарское городское Собрание депутатов
07:59 23.08.2022 (обновлено: 10:56 23.08.2022)
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет