https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811493849.html

В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022

В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19

Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:04

2022-08-23T11:04

2022-08-23T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 23 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост числа госпитализаций отмечен в 76 субъектах, снижение - в восьми, ситуация не изменилась в одном."Выздоровело за сутки 30 869 человек, или на 38,5% больше в сравнении с 22 августа", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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