https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811493849.html
В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19
Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:04
2022-08-23T11:04
2022-08-23T11:04
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 23 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост числа госпитализаций отмечен в 76 субъектах, снижение - в восьми, ситуация не изменилась в одном."Выздоровело за сутки 30 869 человек, или на 38,5% больше в сравнении с 22 августа", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 30 967 новых случаев COVID-19, умерли 69 человек
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 23 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост числа госпитализаций отмечен в 76 субъектах, снижение - в восьми, ситуация не изменилась в одном.
"Выздоровело за сутки 30 869 человек, или на 38,5% больше в сравнении с 22 августа", - добавляется в сообщении.