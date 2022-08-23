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В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
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Распространение коронавируса
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В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2022
В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19
Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:04
2022-08-23T11:04
распространение коронавируса
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 23 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост числа госпитализаций отмечен в 76 субъектах, снижение - в восьми, ситуация не изменилась в одном."Выздоровело за сутки 30 869 человек, или на 38,5% больше в сравнении с 22 августа", - добавляется в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество
11:04 23.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 4063 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 30 967 новых случаев COVID-19, умерли 69 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек", - говорится в сообщении.
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"По состоянию на 23 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост числа госпитализаций отмечен в 76 субъектах, снижение - в восьми, ситуация не изменилась в одном.
"Выздоровело за сутки 30 869 человек, или на 38,5% больше в сравнении с 22 августа", - добавляется в сообщении.
 
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