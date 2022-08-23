16:36 23.08.2022 (обновлено: 16:37 23.08.2022)
Офис Зеленского сводит счеты с неугодными, заявил глава теробороны в Днепре
Глава теробороны в Днепре Корбан заявил, что офис Зеленского "сводит с ним счеты "
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава штаба территориальной обороны города Днепра Геннадий Корбан заявил, что офис Зеленского "сводит с ним счеты", против него и его родственников возбуждают "сфабрикованные" уголовные дела.
"Мне до сих пор не верится, что глава офиса президента Ермак, возглавляющий 255 комиссий и комитетов, конгрессы и международные группы, находит время, чтобы раздавать незаконные указания прокурорам, полиции и СБУ (службе безопасности Украины - ред.), возбуждать по беспределу уголовные дела против меня, моих друзей и близких, и, самое страшное, против моего 82-летнего отца и его маленького медицинского центра в Днепре", - сказал Корбан в Facebook*
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По его словам, прокуроры, следователи полиции и Служба безопасности исполняют "незаконные команды своего начальства", которое использует телефонное право также, как и их предшественники, для расправы с неугодными, чтобы "свести счеты".
Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в том числе Корбана. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует. Как позже утверждали в издании "Украинские новости", офис Зеленского отказался предоставить указ о лишении гражданства этих лиц. Корбан сообщил в конце июля, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте во Львовской области, однако пограничники не пустили его в страну, руководствуясь указом Зеленского, и забрали его украинский паспорт. После этого Корбан прибыл в Польшу, обратился к Зеленскому с просьбой помочь ему въехать на территорию Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ему угрожали из офиса Зеленского после того, как он подписал открытое письмо о возращении Корбану украинского гражданства. Так, по его мнению, ситуация, которая произошла с Корбаном, выглядит как акт устрашения, чтобы остальные "были послушнее".