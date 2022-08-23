https://ria.ru/20220823/korabl-1811658399.html

Ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря

Ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря - РИА Новости, 23.08.2022

Ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря

Малый ракетный корабль "Мытищи" провел стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Белого моря по наземной цели, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:22

2022-08-23T18:22

2022-08-23T18:22

безопасность

белое море

балтийское море

финский залив

нева (река)

ладожское озеро

министерство обороны рф (минобороны рф)

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Мытищи" провел стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Белого моря по наземной цели, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль "Мытищи" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа". По результатам средств объективного контроля высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что ракетной стрельбе предшествовал сложный межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Находясь на Северном флоте, корабль "Мытищи" совершил заход в Северодвинск. Всего экипаж корабля преодолел более 2 тысяч морских миль.В ближайшее время малый ракетный корабль тем же маршрутом совершит переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу город Балтийск.

https://ria.ru/20220812/korvet-1809054437.html

белое море

балтийское море

финский залив

нева (река)

ладожское озеро

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безопасность, белое море, балтийское море, финский залив, нева (река), ладожское озеро, министерство обороны рф (минобороны рф), северный флот вмф россии, калибр