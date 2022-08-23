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Ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря
Ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря - РИА Новости, 23.08.2022
Ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря
Малый ракетный корабль "Мытищи" провел стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Белого моря по наземной цели, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:22
2022-08-23T18:22
2022-08-23T18:22
безопасность
белое море
балтийское море
финский залив
нева (река)
ладожское озеро
министерство обороны рф (минобороны рф)
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Мытищи" провел стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Белого моря по наземной цели, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль "Мытищи" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа". По результатам средств объективного контроля высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что ракетной стрельбе предшествовал сложный межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Находясь на Северном флоте, корабль "Мытищи" совершил заход в Северодвинск. Всего экипаж корабля преодолел более 2 тысяч морских миль.В ближайшее время малый ракетный корабль тем же маршрутом совершит переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу город Балтийск.
https://ria.ru/20220812/korvet-1809054437.html
белое море
балтийское море
финский залив
нева (река)
ладожское озеро
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безопасность, белое море, балтийское море, финский залив, нева (река), ладожское озеро, министерство обороны рф (минобороны рф), северный флот вмф россии, калибр
Безопасность, Белое море, Балтийское море, Финский залив, Нева (река), Ладожское озеро, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северный флот ВМФ России, Калибр
Ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря
Минобороны: ракетный корабль "Мытищи" поразил "Калибром" наземную цель из Белого моря