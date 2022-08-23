https://ria.ru/20220823/konflikt-1811503580.html

На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу

На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 23.08.2022

На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине и саботировали "продуктовую... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:39

2022-08-23T11:39

2022-08-23T12:33

в мире

турция

россия

мевлют чавушоглу

украина

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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине и саботировали "продуктовую сделку"."Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации)... Были и те, которые саботировали "продуктовую сделку" в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки… Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН", - сказал Чавушоглу в интервью Haber Global.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220822/erdogan-1811405920.html

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россия

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу, украина, нато, оон