https://ria.ru/20220823/konflikt-1811503580.html
На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу
На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 23.08.2022
На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине и саботировали "продуктовую... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:39
2022-08-23T11:39
2022-08-23T12:33
в мире
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине и саботировали "продуктовую сделку"."Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации)... Были и те, которые саботировали "продуктовую сделку" в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки… Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН", - сказал Чавушоглу в интервью Haber Global.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220822/erdogan-1811405920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу, украина, нато, оон
В мире, Турция, Россия, Мевлют Чавушоглу, Украина, НАТО, ООН
11:39 23.08.2022 (обновлено: 12:33 23.08.2022)
На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу
Чавушоглу заявил, что на Западе есть страны, не желающие окончания конфликта на Украине