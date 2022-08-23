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На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 23.08.2022
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На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу
На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 23.08.2022
На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине и саботировали "продуктовую... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:39
2022-08-23T12:33
в мире
турция
россия
мевлют чавушоглу
украина
нато
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине и саботировали "продуктовую сделку"."Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации)... Были и те, которые саботировали "продуктовую сделку" в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки… Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН", - сказал Чавушоглу в интервью Haber Global.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу, украина, нато, оон
В мире, Турция, Россия, Мевлют Чавушоглу, Украина, НАТО, ООН
11:39 23.08.2022 (обновлено: 12:33 23.08.2022)
 
На Западе не все желают окончания конфликта на Украине, заявил Чавушоглу

Чавушоглу заявил, что на Западе есть страны, не желающие окончания конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Западе и в НАТО есть страны, которые не хотят завершения конфликта на Украине и саботировали "продуктовую сделку".
"Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации)... Были и те, которые саботировали "продуктовую сделку" в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки… Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН", - сказал Чавушоглу в интервью Haber Global.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:07
Эрдоган надеется на переговоры Путина и Зеленского в Турции
 
В миреТурцияРоссияМевлют ЧавушоглуУкраинаНАТОООН
 
 
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