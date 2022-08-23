15:39 23.08.2022 (обновлено: 19:56 23.08.2022)
Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией
Макрон на саммите "Крымская платформа" призвал не идти на компромиссы с Россией
ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите "Крымская платформа" призвал страны Запада не показывать слабость и отказаться от взаимных уступок в отношениях с Россией.
"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. <...> Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", — заявил он.
Французский лидер также заверил Киев в долгосрочной поддержке.
Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" Крыма. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При этом глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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