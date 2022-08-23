https://ria.ru/20220823/klyuchi-1811558264.html

Пострадавшие от пожаров красноярцы получили первые ключи от новых домов

Пострадавшие от пожаров красноярцы получили первые ключи от новых домов - РИА Новости, 23.08.2022

Пострадавшие от пожаров красноярцы получили первые ключи от новых домов

Жители Красноярского края, потерявшие жилье в результате майских пожаров, начали в среду получать ключи от нового жилья и сертификаты на бытовую технику,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:30

2022-08-23T14:30

2022-08-23T14:30

жилье

александр усс

красноярский край

уяр

дзержинский

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КРАСНОЯРСК, 23 авг - РИА Новости. Жители Красноярского края, потерявшие жилье в результате майских пожаров, начали в среду получать ключи от нового жилья и сертификаты на бытовую технику, сообщает пресс-служба губернатора.Седьмого мая в результате стихийного пожара в крае сгорело свыше 500 жилых домов. Самый массовый пожар был в Уяре, также сильно пострадали Дзержинский, Рыбинский и Большемуртинский районы.На церемонии вручения первых ключей для новых домов присутствовал губернатор региона Александр Усс. Он поздравил новоселов и поблагодарил всех участников процесса."Абсолютно убежден, что край справился с последствиями пожаров на очень высоком уровне. Нормативный срок строительства таких домов – свыше 70 дней, но наши строители выполнили задачу раньше. К 15 августа были закончены строительные работы в домах, которые начали возводить первыми. Это на три месяца раньше ноября – срока, установленного президентом РФ для ликвидации последствий пожаров", - сказал Усс.При этом он отметил, что "небольшие сдвиги по времени и рабочие недоделки не должны перечеркивать высокой оценки усилий строителей, волонтеров, власти на местах и самих жителей, которые сделали все, чтобы справиться с бедой.Красноярский край – единственный из сибирских регионов, пострадавших от стихийных пожаров, где помимо выплат строится жилье для погорельцев. В настоящее время возводятся еще 78 домов для пострадавших от пожаров. Губернатор выразил надежду, что к 1 сентября большая часть из них будет завершена "под ключ".Жилье для погорельцев возводится по типовым проектам, однако есть и исключения – так, для многодетной семьи из Белого Яра строится дом по отдельному проекту. Дома подключены к инженерным сетям, в них проведены сети водоснабжения или установлены накопительные емкости для привозной питьевой воды, предусмотрены септики для бытовой канализации.Новое жилье строят из современных материалов. Фундамент – армированная железобетонная плита, стены выполнены из газобетонных блоков, перекрытия – деревянные, кровля – из металлочерепицы. Наружные стены утеплены минеральной плитой и облицованы навесным вентилируемым фасадом из керамической плитки. Гарантия на каждый дом – 5 лет. Если в этот период будет выявлена какая-либо погрешность в работе строителей, она будет ими же устранена.

https://ria.ru/20220813/naomi-1809428170.html

красноярский край

уяр

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, александр усс, красноярский край, уяр, дзержинский